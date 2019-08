Pompiers et bénévoles de Balagne, rendent hommage à Serge Martinelli

Une minute de silence était observée à la mémoire du sacrifice ultime consenti à l’âge de 23 ans par ce jeune sauveteur balanin, qui a reçu à titre posthume, la médaille d’Or pour acte de courage et de dévouement.La cérémonie, s’est déroulée en présence de la mère, de la sœur et des proches de Serge, du maire de Muro, Jean-Baptiste Moretti, du capitaine Stéphane Orticoni, chef du centre de secours de Calvi et du bassin opérationnel de Balagne, représentant le président et les cadres du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (SIS 2B), des chefs des centres de secours de Belgodère, Calvi, Galeria, Olmi-Cappella et L’Ile-Rousse, du commandant Patric Botey, ancien chef du groupement Balagne et de quelques anciens membres des comités communaux feux de forêts de Balagne (CCFF) qui ont été engagés il y a 25 ans, sur ce feu d’origine criminelle.Une gerbe a été déposée au nom de l’association départementale des comités communaux feux de forêts de la Haute-Corse (ADCCFF 2B) dont le président a prononcé une courte allocution mettant notamment à l’honneur, le sens de l’engagement citoyen, associant à l’hommage de Serge Martinelli, l’ensemble des acteurs de la sécurité civile ayant perdu la vie en service commandé.Auparavant c’était Isabelle Martinelli, qui au cours d’une émouvante allocution, devait évoquer le souvenir de Serge et remercié vivement l’ensemble des personnels, cadres de sapeurs-pompiers, bénévoles et amis, qui chaque année, s’associent au souvenir de son regretté frère.



Vers une promotion de jeunes sapeurs-pompiers « Serge Martinelli »

C’est en substance, ce qui a été annoncé par le président de l’ADCCFF 2B a l’issue de son intervention. En effet, ce dernier évoquait la récente décision de l’union des personnels du service d’incendie et de secours de la Haute-Corse (UDPSIS 2B), réunie en assemblée générale à Miomo le 27 juillet dernier, qui, sur proposition des responsables de la section des jeunes sapeurs-pompiers Balagne chapeautés par le Lieutenant Ange Santucci, avaient ratifié ce choix. Deux autres sections de JSP seront, à l’issue de leur parcours de formation de quatre ans, concernées par cette belle et opportune initiative de l’UDPSIS 2B qui avec le SIS 2B, manifeste ainsi son attachement viscéral au devoir de mémoire.





Cette annonce à la symbolique forte, comme l’on s’en doute, a touché au cœur les proches de Serge Martinelli et suscité une vive reconnaissance de sa famille, à l’adresse des cadres et personnels du Bassin Opérationnel Balagne, en charge de l’accompagnement de ces jeunes sapeurs-pompiers qui porteront avec fierté, le nom d’un jeune homme courageux et amoureux de sa terre, au point de lui avoir donné sa vie.