"Polifonie Strumentali" par la Camerata Figarella, le 28 septembre à Pigna

À l’occasion du concert Polifonie Strumentali , la Camerata vous invite à la découverte des madrigaux de Monteverdi , chef d’oeuvres de la polyphonie du XVIeme siècle .Genre poétique et vocal, il illustre le passage de la Renaissance au baroque. De la polyphonie à la monodie accompagnée, il ouvre la voie à l’opéra. L’amour, le désespoir, la rédemption, la colère l’expression des sentiments des plus simples aux plus complexes par la musique est la quête du compositeur.

Sous forme d'une transcription de ce répertoire avec un effectif entièrement instrumental, ce concert se composera également d’autres pièces du 17 eme et 18 eme siècle comme la sonate en Fa mineur de Telemann pour Basson et basse continue, la sonate pour trompette et continuo de Viviani, et le

quintette pour clarinette de Mozart .



Ce programme sera présenté par la Camerata Figarella, ensemble à géométrie variable qui rassemble des musiciens corses et d’autres villes d’Europe (Berlin, Salzburg, Paris, Zurich, Rome) autour de différents projets de musique de chambre. Les musiciens invités se produisent dans des formations tel que l’ Orchestre Philharmonique de Radio France, l’Ensemble Intercontemporain, le Philharmonique de Berlin..

Située dans le cap Corse, le village de Figarella devient le lieu d’inspiration et de travail de cet ensemble.



Durée du concert: 1h 30







RENSEIGNEMENTS



CENTRE NATIONAL DE CREATION MUSICALE VOCE

Tel. 04 95 61 73 13 / 06 79 40 68 80

email: resa@ccvoce.org

Site :www.centreculturelvoce.org



Tarifs : 15 € / Réduction 10 € / Gratuit pour les moins de 10 ans