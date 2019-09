Policiers et pompiers de Bastia récompensés pour leur courage après la fusillade de Lupinu

Le 30 janvier dernier vingt-neuf policiers et sapeurs-pompiers ont fait preuve de courage et abnégation contre la folie suicidaire d’un forcené qui après avoir tué un homme et en avoir blessé cinq autres, s’est donné la mort.







Saisis pour une altercation à Lupino où des coups de feu sont signalés à 16h30 de ce jour les services de police essuient des tirs. Un brigadier est blessé gravement au cou. Les renforts de police et de secours sont immédiatement engagés sur les lieux.



L’intervention de la Brigade de recherche et d’intervention pour extraire de l’immeuble deux nouvelles victimes donne lieu à un échange de tirs.



Le groupe d’extraction des sapeur-pompiers permet leur mise en sécurité.



La tuerie prend fin à 23H47, lorsque le corps du forcené est retrouvé mort dans l’immeuble par les forces du RAID.







Le courage récompensé

Afin de saluer le courage et le dévouement dont ils ont fait preuve ces hommes, le préfet de Haute-Corse a décoré ce mardi 23 septembre plusieurs médailles d’or, d’argent et de bronze de la Défense nationale.







« Ce bilan aurait pu être bien plus lourd sans votre intervention. - souligne le préfet dans son discours - Vous avez exposé votre vie dans le but de porter secours aux autres.



Les insignes pour acte de courage et dévouement que je vais vous remettre avec la directrice départementale de la sécurité publique et le directeur du SDIS récompensent ceux qui ont fait preuve d'un courage exemplaire et d'un sang-froid remarquable.



Toutes ces précieuses qualités font honneur à votre corps de métiers respectifs.



Cette récompense est la marque de notre gratitude. Vous faites vivre les valeurs qui fondent notre société et notre engagement républicain.



Mesdames, Messieurs, je vous adresse donc, au nom de tous nos concitoyens, mes félicitations et ma très grande reconnaissance. »