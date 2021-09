Pneus hiver ou chaînes obligatoires : la Corse concernée

La Montagne II, publiée au Journal officiel en 2020, va entrer en vigueur le 1er novembre prochain. À compter de cette date, et pour toute la saison hivernale, les automobilistes empruntant une route dans une zone montagneuse devront munir leur véhicule d'un équipement adéquat et la Corse ne fait pas exception.A partir de la Toussain, et jusqu’au 31 mars 2022, les utilisateurs de ces routes de montagne devront donc disposer d’équipements neige : pneus neige, chaines ou chaussettes. Dans les départements concernés,. Les conducteurs ne respectant pas cette nouvelle norme s’exposeront à une amende de quatrième classe, soit 135 euros, ainsi qu'à une immobilisation possible de leur véhicule.Un tout nouveau panneau fera prochainement son apparition sur le routes, signalant les zones où les équipements – pneumatiques, chaînes, chaussettes, etc. – seront nécessaires pour circuler.Cette nouvelle disposition entrera en vigueur dans les principaux massifs montagneux français (Alpes, Corse, Massif central, Jura, Pyrénées, Vosges). En tout, 48 départements sont concernés.