Plus de 300 personnes rassemblées à Lisula pour Yvan Colonna

François-Marie Marchetti, président de la CCCB, ou encore Pierre Guidoni, maire de Calenzana, élu territorial de la liste Un Soffiu Novu de la droite insulaire de Laurent Marcangeli, avaient fait le déplacement.

"Nationaliste on l'est tous ! C'est certain ! On defend notre pays, notre langue, notre culture, avec des opinions différentes bien entendu. Moi j'ai des relations avec tout le monde, je respecte les idées des uns et des autres et ce que je souhaite, c'est que l'on trouve un terrain d'entente, pour que la Corse puisse enfin prosperer", a confié Pierre Guidoni.

Scandalisé par la tentative d'assassinat d'Yvan Colonna, il ne pouvait être que présent ce soir à Lisula. "A l'unanimité, l'assemblée de Corse dont je faisais partie ce jour là, avait voté pour le rapprochement des prisonniers. Aujourd’hui, il y a un grand silence de la part de l'Etat français. Mais si l'Etat avait répondu aux doléances de l'ensemble des élus territoriaux, Yvan Colonna n'en serait pas là aujourd'hui. On peut donc se demander quelle sera la destinée de la Corse ? " s'interroge le maire de Calenzana. qui n'a pas souhaité accorder son parrainage pour les prochaines élections présidentielles. "Paris doit prendre en compte les résultats des élections car le peuple a voté".





Dans le calme et en musique, seuls des visages aux traits tirés et quelques banderoles où de vieilles rancœurs ressortaient "Statu Francese Assassinu", témoignaient la colère. Un "troppu stroppia" qui semble aujourd'hui devenir collectif. "Un coup d'état" pour certains, "une mort qui contenterait la France et ses élus " pour d'autres, mais ce qui était sûr ce vendredi soir sur la place Paoli, c'est la culpabilité de l'Etat français pour ce qui est arrivé à Yvan Colonna.

"C'est une initiative naturelle et spontanée des militants, comme on le voit souvent en Corse quand le peuple est indigné. Il n'y a pas de mots pour décrire cet acte barbare, la tentative d'assassinat dont a été victime Yvan Colonna. Nous sommes là en signe de soutien, de compassion pour Yvan Colonna et sa famille avec un fort sentiment d'indignation et d'injustice" affirme Livia Volpei, secrétaire générale de Femu a Corsica, suppléante du sénateur Santu Parigi.

"Ce soir, la famille d'Yvan Colonna est toujours très préoccupée par l'état de sa santé. Ce n'est pas facile pour eux. Ils sont passés du stade où on leur a annoncé sa mort, puis sa mort cérébrale, pour enfin et heureusement d'ailleurs, qu'on leur dise qu'il y avait toujours un petit filet de vie. Donc tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Les médecins leur ont indiqué d'attendre les prochaines heures" a communiqué Livia Volpei.



Tous se sont donné rendez-vous dimanche 6 mars à Corti.