Plan territorial de prévention et de gestion des déchets : tendre vers le renforcement de la valorisation locale

Sandrine Murzelli, chef de projet chez Elcimai Environnement a présenté ce jeudi à Corte le bilan 2018 des plan territorial de prévention et de gestion des déchets en faveur de l’économie circulaire ainsi que les actions a mettre en place dans les mois a venir.

A l'ordre du jour, crise oblige, l'état des lieux en Corse et la volonté de travailler pour mettre en place une économie territoriale plus circulaire en proposant une méthodologie de valorisation des déchets pour les différentes filières.



Les objectifs réglementaires prévoyaient de réduire de 10% les quantités des déchets produits par habitant, augmenter la quantité de déchets valorisés sous forme de matières notamment organique à 55% en masse de déchets non dangereux non inertes pour 2020, progresser dans le tri à la source, réduire les capacités annuelles d'élimination par stockage de 30% en 2020 et tendre vers une tarification incitative avec un objectif national de 15 millions d'habitants en 2020.



Des directives européennes en 2018 ont également avancé l'obligation de collecte des biodéchets à 2023 et la réduction des capacités de stockage.



Des actions ont été mises en place sur l'ile comme les collectes d'emballages et l'extension des consignes depuis le 1 Aout 2018, et même si les chiffres des collectes en déchèterie sont en large progression, le potentiel de développement est encore perfectible.