Philippe Juvin, candidat à l’élection présidentielle : "la Corse est un territoire de la République qui nécessite d’être traité particulièrement" 

Pour moi, la Corse a toujours été importante. Ma famille est d’Ajaccio et d’Ucciani, mon grand-père a été professeur au lycée Fesch pendant des années et a bercé des générations d’Ajacciens. Je suis ici chez moi et, d’ailleurs, je viens très souvent à Ucciani. Et puis d’une certaine manière, la Corse est aussi un symbole, parce que je crois en la régionalisation et en la nécessité de redonner du pouvoir aux communes et aux régions, et particulièrement pour la Corse, qui a en plus la caractéristique d’être une île. Ce qui ne fait que renforcer cette justification de transfert de compétences.