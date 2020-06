Phase 2 du déconfinement : ce qui change ou non à partir de mardi en Corse

Affaire à suive ...

L'objectif du Gouvernement pour cette deuxième phase du déconfinement est de favoriser un retour à l'école d'une majorité d'élèves. Mais si sur le continent 20 % d'élèves des primaires et 30 % des collégiens ont repris les cours, en Corse la situation est plus compliquée.Sur l'ile en effet la majorité des écoliers n'a pas retrouvé le chemin de l'école le 12 mai dernier. Sur plus de 25 558 élèves du primaire, seulement 400 ont repris les cours. Et on attend toujours des dispositions des maires pour cette nouvelle phase.Encore plus compliquée l'affaire de la réouverture des collèges en Corse, seule région a avoir fait le choix de ne pas rouvrir les établissements de deuxième degrés. Le conseil exécutif de la collectivité de Corse a en effet décidé que la réouverture des collèges et lycées, dont les personnels techniques sont des agents de la collectivité de Corse, n'interviendrait pas avant septembre 2020. Le préfet et la rectrice de Corse ont annoncé vendredi dans un communiqué commun avoir "déféré au tribunal administratif la décision de la Collectivité de Corse" de renvoyer à septembre l'accueil des élèves dans les collèges et lycées de l'île.