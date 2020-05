VIDEO - Déconfinement : Qu'a t-on le droit de faire sur les plages corses ?

Rappel des conditions :

pas de rassemblement de plus de 10 personnes,

accès autorisé à la plage entre 6h et 19h30 et Haute-Corse et entre 7h et 20h en Corse du Sud

jeux et autres équipements sur la plage non accessibles,

barbecues, pique-nique et consommation d'alcool interdits sur la plage



on a le droit de "poser sa serviette" pour bronzer



​

Ces règles devront être affichées de manière claire aux différents points d'accès à ces espaces et faire l’objet d’une signalétique. Toute violation des mesures prévues par les arrêtés préfectoraux seront punies d'une amende de 135 €.