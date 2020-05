Déconfinement en Corse : seulement 400 élèves feront leur retour à l'école

​Si sur le plan national le pourcentage est plus important, en Corse il n'y a que 30 communes qui ont opté pour la réouverture. La priorité est donnée aux élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2, aux enfants des soignants et des parents qui ont des "métiers indispensables", aux enfants handicapés ou ceux qui sont en situation de décrochage - selon les modalités indiquées par le ministère de l'Education Nationale.

Ce 11 mai 2020, jour de déconfinement en France, marque la réouverture des écoles. En Corse, pour ce premier jour, 50 enseignants ont retrouvé le chemin des classes pour une "pré-rentrée". Ce mardi 400 enfants les suivront pour reprendre à leur tour l'école.L'Académie de Corse compte 25 558 élèves du primaire mais ce 12 mai, seulement 35 écoles sur les 257 de l'ile rouvriront leurs portes aux écoliers.La plupart des maires insulaires ont fait le choix de ne pas rouvrir les établissements sur leurs communes à cause de la difficulté à appliquer le protocole sanitaire conseillé par l'Etat.C'est le cas à Ajaccio où Laurent Marcangeli a décidé de repousser la rentrée au mois de septembre car "nous ne sommes pas aujourd’hui en mesure de pouvoir l’organiser dans les meilleures conditions, eu égard notamment au protocole sanitaire qui nous a été transmis dimanche par le ministère de l’Education nationale." A Bastia, deuxième grande commune de Corse, Pierre Savelli a aussi pris la décision de ne pas rouvrir les écoles maternelles et primaires de Bastia. Même si le maire de Bastia a décidé qu'aucun enfant ne sera accueilli dans les écoles de Bastia il a toutefois garanti "accueil exceptionnel qui nécessite une mise en œuvre exigeante qui ne peut être organisée dans la précipitation".C’est pour cette raison qu’aucun enfant ne sera accueilli dans les écoles bastiaises le 12 mai ; l’accueil est envisagé à partir du 18 mai.