Pierre Savelli : "Aucun enfant dans les écoles bastiaises le 12 mai ; un accueil exceptionnel envisagé à partir du 18"

"Suite à l’allocution du 1er Ministre du 28 avril, j’ai fait connaître mes questionnements quant à une réouverture des écoles le 11 mai. J’ai également exprimé ma volonté de permettre, de manière exceptionnelle, l’accueil des enfants en situation de décrochage scolaire, de vulnérabilité sociale ou en cas de contraintes familiales. Je reste aujourd’hui convaincu que l’enseignement à distance doit rester la règle, l’accueil des enfants l’exception.





Dès ces annonces, un travail de concertation avec la communauté éducative a permis de recenser les besoins exacts des familles et les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer l’accueil des écoliers dans le strict respect du protocole édicté par le Ministère de l’Éducation nationale. J’ai entendu les craintes de la communauté éducative mais également les impératifs des familles bastiaises.





Les besoins recensés concernent environ 300 enfants, représentant environ 10% de l’effectif scolaire bastiais. Cet effectif réduit nous permet d’envisager avec l’Éducation nationale d’accueillir la plupart de ces enfants.

Il s’agit d’un accueil exceptionnel qui nécessite une mise en œuvre exigeante du protocole sanitaire et ne peut être organisé dans la précipitation. C’est pour cette raison qu’aucun enfant ne sera accueilli dans les écoles bastiaises le 12 mai ; l’accueil est envisagé à partir du 18 mai.





La semaine prochaine sera consacrée à la mise en œuvre du protocole sanitaire par les services municipaux et par le personnel enseignant et à la formation des personnels municipaux (ATSEM, cantiniers, animateurs, agents d’entretien) aux mesures sanitaires. Dans les écoles où le protocole est applicable et validé par le directeur d’école concerné, les enfants pourront être accueillis.

Les parents des élèves inscrits seront contactés au plus tôt par l’Éducation nationale pour les informer de la décision prise pour l’école de leurs enfants. Pour les écoles qui seront ouvertes, le service de cantine et le service de garderie du soir seront assurés.

Siate sicuri, cari bastiacci, chì a salute di i nostri zitelli hè a nostra primura."