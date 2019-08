Petra di Verde : une agence postale communale pour apaiser les esprits ?

Lettre à monsieur Mariani Pascal, directeur de la poste de Corse.











Monsieur le Directeur j’accuse réception de votre courrier du 23 juillet où vous m’informer que le conseil municipal de Pietra di Verde et de la CDPPT de Haute-Corse ont émis un avis favorable à la fermeture du bureau de poste et à l’ouverture d’une agence communale gérée par la municipalité.



Dans le cadre du contrat d’entreprise Etat – la Poste, du droit a l’information et des engagements citoyens pris par l’entreprise La Poste, je souhaiterais avoir la communication des informations suivantes.



Cette agence communale assurera des services de la poste ; pourriez-vous préciser le détail et la nature de ces services ?



Vous précisez que la poste s’engage à « soutenir financièrement » cette agence communale quelle sera le montant mensuel de ce soutien : 1005 ou 1132 euros (si la commune est située en zone ZRR) ?



Avec, ce soutien financier la commune devrait-elle assumer l’ensemble des frais de fonctionnement et le salaire de l’agent ?



Par ailleurs vous indiquez que « la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale de Haute-Corse, réunie le 2 juillet dernier, a voté en faveur du financement de la rénovation et de l’aménagement des locaux de la future agence » :







Quelle sera le montant du financement de la rénovation et de l’aménagement ainsi que la nature des travaux, notamment est-il prévu un accès pour les personnes handicapées et a mobilité réduite ?



Monsieur le Directeur vous avez donc rempli votre objectif professionnel et financier, un nouveau bureau de poste va fermer dans la ruralité.



Monsieur, vos objectifs ainsi atteints, il n’est peut-être plus nécessaire de multiplier les journées de fermeture du bureau de poste, la population résidante a besoin que ce service fonctionne normalement.



Monsieur, je vous prie d’agréer mes salutations.



Pancrazi Pierre-François



Copie : Messieurs les Présidents de l’exécutif et de l’assemblée de Corse, JG Talamoni et G.Simeoni. Monsieur le Préfet de Haute-Corse. Madame la Présidente CDPPT Haute-Corse