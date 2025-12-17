Personnalité corse de l'année 2025 : et si c'était Marc'Andria Maurizzi ?

À seulement 18 ans, Marc’Andria Maurizzi s’affirme comme l’un des espoirs les plus prometteurs et les plus talentueux des échecs français. Formé au Corsica Chess Club avant de rejoindre le club de Chartres, le jeune Bastiais a depuis multiplié les succès internationaux ces dernières années. Et s’est fait remarquer très tôt pour sa précocité et sa maîtrise du jeu, devenant grand maître international à seulement 14 ans, un record ! En 2023, il décrochera même le titre de champion du monde junior.
Mais cette année 2025 a été particulièrement importante pour Marc’Andria Maurizi. En février, il a réalisé une performance exceptionnelle lors du Masters d’échecs de Djerba où il est resté invaincu face à l’élite mondiale de la discipline. Et puis, le 24 août dernier, il a écrit une nouvelle page de sa carrière en devenant champion de France d’échecs toutes catégories lors du Championnat national à Vichy. Dans une finale disputée face à son entraîneur, le grand maître Laurent Fressinet, il a su garder son sang-froid pour s’imposer lors des départages et inscrire son nom au palmarès national.
Une nouvelle étape majeure dans un parcours déjà exceptionnel, et une fierté pour la Corse qui continue de briller sur les échiquiers nationaux et internationaux.
Mais cette année 2025 a été particulièrement importante pour Marc’Andria Maurizi. En février, il a réalisé une performance exceptionnelle lors du Masters d’échecs de Djerba où il est resté invaincu face à l’élite mondiale de la discipline. Et puis, le 24 août dernier, il a écrit une nouvelle page de sa carrière en devenant champion de France d’échecs toutes catégories lors du Championnat national à Vichy. Dans une finale disputée face à son entraîneur, le grand maître Laurent Fressinet, il a su garder son sang-froid pour s’imposer lors des départages et inscrire son nom au palmarès national.
Une nouvelle étape majeure dans un parcours déjà exceptionnel, et une fierté pour la Corse qui continue de briller sur les échiquiers nationaux et internationaux.
Pour designer la personnalité de l'année nous avons besoin de vous...
C’est vous, lecteurs de CNI, qui allez désigner la personnalité corse de l'année parmi les 12 noms que les journalistes de CNI ont sélectionné à partir des événements qui ont marqué l’actualité insulaire en 2025.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
Dans un premier temps, vous découvrirez jour après jour une nouvelle personnalité qui d’une manière ou d’une autre, s’est illustrée au cours des 12 mois écoulés.
Quand toutes les identités des personnes retenues par la rédaction de CNI auront été dévoilées, il vous appartiendra de désigner celle vers laquelle va votre préférence.
À partir du 25 et jusqu'au 31 décembre, vous pourrez ainsi choisir qui est pour vous la personnalité corse de l’année 2025 en votant directement sur notre site.
Le résultat sera proclamé au tout début de l’année 2026.
-
Ajaccio : après une « vive altercation » avec des parents d’élèves, l’Académie de Corse apporte son soutien à deux enseignantes de l’école de Pietralba
-
À Ajaccio, le collège du Stilettu inaugure un parcours inédit de sensibilisation aux pratiques mafieuses
-
Faux rapport sur les bandes criminelles en Corse : Jean-Toussaint Plasenzotti répond à Alexandre Farina
-
WUKF France était à Ajaccio pour promouvoir un karaté pluridisciplinaire
-
Des titres de championnes de France et vice-championne de France pour le club Acqua Synchro Bastia