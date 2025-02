L'exploit de Marc'Andria Maurizzi invaincu au Djerba Chess Festival

La rédaction le Lundi 24 Février 2025 à 20:53

Marc'Andria Maurizzi a réalisé une performance exceptionnelle lors du Masters d'échecs de Djerba, qui s'est déroulé du 15 au 23 février. Le prodige corse a remporté six parties, contre Faustino Oro, Vasyl Ivanchuk, ancien n°2 mondial, Jules Moussard, champion de France en titre, Etienne Bacrot, octuple champion de France, Bassem Amin et Volodar Murzin, champion du monde de parties rapides ! Invaincu, le joueur du C’Chartres Échecs empoche 35 points Elo grâce à sa performance à 2898, et dépasse à nouveau la barre des 2600 Elo. La fédération française d’échecs souligne, à juste titre sur son site, cet exploit du jeune Bastiais, qui a encore une belle marge de progression lui permettant d’envisager, à terme, d’atteindre le niveau, voire même le dépasser, des plus grands !