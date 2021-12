Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Mylène Ogliastro ?

Mylène Ogliastro, originaire de Bastia, effectue un Deug en biologie générale à l’Université de Corse en 1986. La jeune femme est alors dans l'optique de devenir enseignante. Elle part donc à Marseille faire une maîtrise de biologie générale puis à Paris. Là-bas, elle commence à s’intéresser à la biologie moléculaire et à la recherche. « J’ai rencontré des gens fascinants et je me suis demandée si ma voie était vraiment l’enseignement », raconte-t-elle. Elle débute donc un stage dans un laboratoire de recherche de l’Inrae. Là, c’est un véritable déclic. « Je me suis dit, ça y est c’est ça que je veux faire ».



Elle part ensuite deux ans aux États-Unis, à l’Université de Californie à San Diego où elle s’intéresse fortement aux virus des insectes. Quand elle rentre en France, elle obtient une place de chercheuse à Marseille puis elle intègre l'Inrae de Montpellier où elle monte une équipe de chercheurs. Quelques années plus tard, elle intègre la très reconnue société de virologie française.



Un engagement sans faille pour la Corse



En mars 2020 survient la crise Covid. A ce moment-là, la chercheuse lit dans les médias insulaires que Gilles Simeoni, le président de la Collectivité de Corse, a écrit une lettre demandant à ce que tout les habitants de l'île aient accès à l'hydroxychloroquine, même à titre préventif. Dans ses lectures scientifiques, Mylène Ogliastro considère que les études sur ce médicament ne sont pas assez probante pour que cela soit administrer à tous les Corses. Elle décide alors d'envoyer un courrier au président du conseil exécutif. "Je ne connaissais pas Gilles Simeoni mais j'ai voulu lui expliquer que scientifiquement ce n'était pas la bonne direction", se remémore-t-elle. Rapidement, cette dernière est recontactée par l'élu. "Il m'a dit je suis juriste, je ne comprends pas grand chose à ce qu'il vient de se passer, j'aurais besoin d'être accompagné par un conseil scientifique. Est-ce que vous voulez m'aider à le constituer ?"

Elle hésite. "Quand on est scientifique, on a pas l'habitude d'interagir avec les politiques publiques. J'allais leurs donner tous les éléments scientifiques pour les aider à prendre des décisions, ce n'était pas rien". Elle accepte finalement et s'entoure de Josette Dall'Ava-Santucci, physiologiste et professeure de médecine, Dominique Barbolosi, mathématicien et professeur des universités ainsi que de Bernard Lecomte, médecin anesthésiste-réanimateur. Très vite, elle doit proposer des solutions pour protéger les Corses et les informer correctement.