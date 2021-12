Personnalité corse de l'année 2021 : et si c'était Marc'Andria Maurizzi ?

22

Marc'Andria Maurizzi commence à jouer aux échecs vers l'âge de sept ans. Il s'inscrit ensuite au Corsica chess Club de Bastia où il est entraîné par le maître international Michal Massonni. En 2017, il représente la France lors du championnat d'Europe d'échecs de la jeunesse, remportant la médaille d'or dans la catégorie moins de dix ans.En 2019, Marc'Andria Maurizzi, poursuivant sa belle progression, remporte à nouveau la médaille d'or du championnat d'Europe d'échecs de la jeunesse dans la catégorie moins de douze ans. Il est champion de France des pupilles (moins de douze ans) en 2019 . La même année, il devient maître international à l'âge de 12 ans et deux mois en réalisant la troisième norme pour ce titre au cours du tournoi de Metz duauIl réalise sa première norme de grand maître international (GMI) à l'occasion de l'Open international de Sitges, en Catalogne, avec un score de 6,5/9 qui lui permet en plus d'accéder à la huitième place du tournoi. Le, il acquiert sa deuxième norme de grand maître international en se hissant à la deuxième place du tournoi international de Barcelone grâce à un score de 6,5 points sur 9 parties jouées . Le, il acquiert sa troisième norme lui permettant d'accéder au titre de grand maître international, lors du tournoi de GMI du C'Chartres Échecs, grâce à un score de 6,5 points sur 9 parties jouées.Il devient le GMI français le plus précoce de l'histoire, à 14 ans et 5 jours, battant le record détenu depuis 1997 par Étienne Bacrot qui était devenu GMI à l'âge de 14 ans et 2 mois ,