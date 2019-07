Peri : Le nouveau centre communautaire socioculturel et sportif inauguré

“ C’est un projet qui a été acté en 2005 - a souligné Xavier Lacombe, dans son discours - J’en retiendrais deux dates. En 2012, tout d’abord, où le projet a été abandonné. On ne voulait plus le faire. Même si j’ai toujours cru à son intérêt. C’est avec détermination que je l’ai défendu bec et ongle.



Ce bâtiment va être utile pour tous, et au-delà des limites de la CAPA. Il était une priorité dans l’action sociale, culturelle et sportive."