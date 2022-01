Pass vaccinal, jauges, discothèques : ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Le pass vaccinal, succédant au pass sanitaire pour les personnes d'au moins 16 ans, entrera en vigueur à partir de lundi "sous réserve de la décision du Conseil constitutionnel" vendredi, a annoncé ce 20 janvier Jean Castex.



Ce pass servira à accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels et aux transports publics interrégionaux. Son instauration, qui devrait permettre de "lever la plupart des restrictions prises" selon M. Castex, reste suspendue à une décision vendredi du Conseil constitutionnel, saisi par des députés et sénateurs de l'opposition.