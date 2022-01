Pass vaccinal en débat : la position des députés corses

Le Projet de loi de gestion sanitaire cible expressément et quasi-exclusivement les non vaccinés. Pour ne pas instaurer l’obligation vaccinale pour tous qui impliquerait la responsabilité juridique et financière de l’Etat en cas de préjudice causé, il est proposé un "pass vaccinal" excluant d’un certain nombre d’activités, de services, les non-vaccinés même titulaires d’un test de virologie négatif lors de l’accès à ceux-ci.

Le vaccin est présenté dans ce projet de loi comme l’horizon indépassable de lutte contre les variants. Or, s’il préserve en général et en grande majorité des formes graves il ne permet plus d’empêcher la transmission du variant Omicron par les vaccinés.

[...] De vraies questions doivent être traitées, non dans le cadre d’un état d’urgence permanent mais désormais dans le cadre normal d’une recherche d’apaisement et de responsabilité : la question grave de la vaccination des mineurs et de leur non accès aux activités, légitimement angoissante pour les familles, en fait partie, tout comme celle de la liberté d’aller et venir par exemple. Et l’évaluation de l’efficacité réelle des politiques mises en place dans un laps de temps court devrait être la règle. Tout comme la concertation, voire la co-construction des mesures avec les territoires. En particulier avec la Corse.



Les coups de menton, les vraies-fausses annonces concernant la fin de la pandémie, les rapports de force permanents, les ciblages et mises à l’index doivent cesser. C’est une pluralité de moyens construits de manière collective qui permettra à la société de juguler le caractère dramatique de la pandémie et d’anticiper plus rationnellement la venue probable de nouveaux variants. Cela suppose humilité, écoute, pédagogie, détermination, vérité, transparence et responsabilité. Ce n’est pas un chemin simple. Mais cette crise ne peut être surmontée que dans la cohésion, pas en créant de nouvelles fractures. Je suis vacciné et pour promouvoir le vaccin, mais en l’état des trop grandes atteintes aux libertés, des angoisses entretenues, et d’une méthode délétère je suis opposé à ce projet de loi dit du “passe vaccinal”. Des questions centrales telles que la vaccination des mineurs et la liberté de se déplacer font l’objet de toute mon attention. J’en appelle encore une fois à la raison. Et en dehors de toute polémique politicienne liée en particulier aux présidentielles qui arrivent, j’invite à ce que nous prenions le chemin de l’éthique de vérité et de responsabilité.