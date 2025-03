Parc Marin du Cap Corse et de l'Agriate : les bruits sous-marins les plus importants de Méditerranée en août

60 pages c'est l'espace qu'il aura fallu pour contenir l'essentiel des activités de l'année écoulée du parc marin du Cap Corse et de l'Agriate.

Il s'agit de 60 pages de synthèse scientifiques pour l'essentiel, qui ont fait la part belle à "l’observatoire des usages de loisir et de la fréquentation des sites naturels de l’Agriate."

"Nous avons suivi la capacité de charge et la fréquentation de Saleccia et du Lotu tant en mer que sur les plages" souligne Madeleine Cancemi, directrice au parc marin.

"Nos observations, et les études qui ont suivi, ont eu des répercussions immédiates, comme l'obligation de la réduction du trafic des plaisanciers ou bien encore la diminution de la vitesse des bateaux dans le golfe de Saint-Florent."

Des décisions qui vont incontestablement dans le bon sens puisque ainsi que le signalait Madeleine Cancemi "ces études ont permis également d'établir que les bruits sous-marins enregistrés au mois d'août à Saleccia, comme au Lotu, étaient les plus importants de Méditerranée !"



Le Parc s'est également penché sur la qualité des eaux de baignade de Saleccia et du Lotu qui ne figurent pas sur les sites surveillés par l'ARS ainsi que sur tous les impacts engendrés par leur fréquentation. Et, il va poursuivre dans cette voie de l'observation pour, à partir de caméras fixes et de photos, être toujours plus au fait des usages de loisir et de leurs évolutions, de façon à prendre la mesure de leurs impacts sur les deux sites emblématiques des Agriate afin de mieux en atténuer les effets.



Habitat-Refuge de l'Ange de mer et Grand Dauphin

Le parc marin du cap corse et de l'Agriate constitue sans doute, avec le golfe du Valincu, le dernier habitat-refuge de l'Ange de mer, espèce fascinante mais menacée, nécessitant des efforts de conservation pour assurer sa survie et qui, hélas, a pratiquement disparu des autres eaux françaises.

"Le parc s'y intéresse tout particulièrement en recensant avec toute la précision possible, pour notre phase nustrale, les zones où on le rencontre le plus souvent" souligne la directrice du Parc qui a dit, aussi, tout l'intérêt porté par la structure au Grand Dauphin, à sa répartition, à l'importance de la population.

"Notre étude vise à déterminer l'importance de la population résidente du parc marin, à enregistrer son ADN, à déterminer la parentalité et le facteur de stress du cétacé"



L'AUV arrive

Pour ce faire l'arrivée de prochaine de l'AUV - entendez par là Véhicule sous-marin autonome - ne sera pas de trop. Une flottille de 50 de ces sous-marins de poche va, en effet, être positionnée sur les côtés Françaises. Le Parc devrait bénéficier de l'un de ces engins qui peuvent cartographier les fonds marins et toute la biodiversité d'une zone entre 50 et 100 mètres de profondeur.



D'autant qu'au sein de ce parc marin à la belle vitalité, les études se multiplient malgré une baisse de 14% du budget. On veille ici sur l'habitat des petites langoustes appelées à grandir, à estimer l'importance de leur développement et à mesurer et à gérer leur stock.



Oursin violet sous surveillance

Au-delà des grands points du rapport d'activités, l'attention des cadres du Parc marin a été attirée sur le pillage en règle dont fait l'objet l'oursin violet sur le périmètre de l'Agriate et du Cap Corse sur des zones qui étaient en jachère depuis 3 ans.

Dès lors les agents du Parc, et tous ceux qui en mer ont en charge de sa surveillance, vont se multiplier , pour mettre fin à cette indiscipline "décriée par les maires" mais qui pourrait avoir également des répercussions sur la "cueillette" de l'oursin "si cette pratique se perpétuait".



Ampara u mare

Enfin parce que la mer s'apprend aussi, le Parc va, à la faveur d'un appel à projets, qui sera confié à des associations aller dans tous les établissements du Cap Corse "Ampara u mare" aux écoliers de la microrégion puis le reprendre dans le cadre des centres aérés qui ouvrent leurs portes durant les vacances.

La sensibilisation du grand public au Parc et de la mer passera aussi par différentes manifestations. Il y aura l'exposition "Mer et mystère" de Laurent Ballesta le 26 août à l'Alboru, Mer en fête, Cap Mer, etc…