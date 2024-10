Un documentaire pour percer les secrets des mystérieux anneaux de coralligène du Cap Corse

« Je n’ai jamais vu un paysage sous-marin qui ressemble à cela »



Afin de remonter à l’origine des anneaux, Gombessa Expéditions a donc mené plusieurs campagnes dans les profondeurs entre 2021 et 2023, en partie financées par l’Office Français de la Biodiversité dans le cadre du plan France Relance. Une exploration semblable à aucune autre pour Laurent Ballesta, pourtant aguerri à ce type de mission. « Malgré un peu plus de 30 ans de plongée, je n’ai jamais vu un paysage sous-marin qui ressemble à cela », confie-t-il, « La première fois que j’ai vu ces anneaux, de façon paradoxale, j’avais l’impression à la fois que c’était artificiel, comme fabriqué, et en même temps j’avais l’impression que c’était là depuis toujours ».



Au fil des plongées, l’équipe de Gombassa Expéditions découvre la magie qui entoure ces formations uniques au monde et rapporte des clichés époustouflants, témoins d’une vie sous-marine presque irréelle. « Autour des anneaux, la vie est très singulière. Ce n’est pas quelque chose qu’on a l’habitude de voir. Il se trouve qu’après la vallée des anneaux elle-même est entourée de hauts plateaux sous-marins qui la protègent et c’est encore plus fascinant », sourit Laurent Ballesta. De nombreux prélèvements sont également réalisés et permettent peu à peu d’en savoir un peu plus sur leur origine. « Au fur et à mesure de notre investigation nous nous sommes aperçus que ce n’était pas juste une histoire de biologie marine, mais que ce que nous avions sous les yeux c’était une tranche de l’histoire de la Terre et des océans. Nous nous sommes rendus compte que l’histoire de ces anneaux nous faisait remonter jusqu’à l’âge de glace, jusqu’à plus de 20 000 ans », s’émerveille le chef d’expédition, « C’était fascinant de voir que cette descente dans les profondeurs était surtout un voyage dans le temps, et qu’on avait là quelque chose d’unique, mais en plus un témoin des climats et des environnements du passé ». De premières découvertes qui ne font qu’accroitre l’intérêt grandissant autour des anneaux. « La curiosité a été très virale et d’autres chercheurs se sont passionnés pour ce mystère et ont offert leurs compétences, parmi lesquels des sommités de la science qui ont fait une pause dans leurs propres recherches pour s’intéresser à notre cas », se remémore avec émotion l’explorateur.



Une expédition scientifique aux allures d’enquête policière



L’idée de raconter cette histoire exceptionnelle au travers un film s’est pour sa part imposée tout naturellement. « J’ai toujours accompagné mes explorations par des prises de vue. Dès le début, je sentais qu’il y avait un film à faire, mais je ne rendais pas compte qu’il serait aussi compliqué à faire car l’enquête a été très complexe. C’est toujours difficile de faire une histoire simple d’un sujet très complexe. Heureusement le documentaire est en même temps très excitant, un peu comme une enquête policière. Je pense que le public est tenu en haleine et fait l’effort de compréhension sans s’en apercevoir », raconte Laurent Ballesta. « Nous sommes partis résoudre une étrangeté locale, et nous sommes revenus avec une archive des climats du passé de la Terre, avec le témoignage d’un patrimoine naturel unique. Nous ne pouvions pas rêver mieux ! », s’enthousiasme-t-il sans vouloir trop en dévoiler sur les découvertes mises en lumière dans le documentaire.



Après la mission de Gombessa Expéditions, la nécessité de mieux protéger la vallée des anneaux est rapidement apparue incontournable. « Quand on a des structures aussi remarquables et uniques au monde on a tout intérêt à mettre en place des mesures de protection », souligne Jean-Laurent Massey en dévoilant : « Nous allons prochainement rentrer dans une phase de concertation avec les membres du conseil de gestion du PNMCCA et les personnes concernées pour définir les mesures à mettre en place qui doivent être discutées et étudiées ». Une phase de concertation qui devrait débuter à partir du mois de novembre prochain. Afin de s’assurer que rien ne dégrade ces formations venues du fond des âges.









* Après le succès de de l’avant-première du 13 octobre, une nouvelle diffusion de Cap Corse : le mystère des anneaux est prévue au cinéma le Régent à Bastia le dimanche 24 novembre à 17h