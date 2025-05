Pape élu: les cloches de la basilique Saint-Pierre sonnent à toute volée

Une transition codifiée

Dès lors, le conclave est considéré comme achevé, sauf volonté contraire du nouveau souverain pontife. Peu après, les principaux responsables de la Curie romaine peuvent alors être introduits dans la chapelle Sixtine pour une première prise de contact avec le Saint-Père.



Tous les bulletins de vote sont ensuite brûlés. La fumée blanche qui s’échappe de la cheminée de la chapelle Sixtine confirme alors au monde l’élection du nouveau pape. Dans le silence encore solennel du Vatican, le Pape élu quitte la chapelle pour rejoindre la « Chambre des larmes », la sacristie attenante, où l’attendent les trois soutanes papales de différentes tailles. Il y revêt l’habit blanc, avec l’aide du maître des cérémonies.



Les premières minutes d’un pontificat

Une brève cérémonie se tient ensuite dans la chapelle Sixtine. Le nouveau pape s’assied sur la Chaire et reçoit l’hommage des cardinaux électeurs. Le premier d’entre eux lit un passage de l’Évangile — « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église » ou « Pais mes brebis » . Puis, l’ensemble du Collège chante le Te Deum , entonné par le pontife nouvellement élu.

Avant de paraître au balcon central de la basilique Saint-Pierre, le Pape fait halte dans la chapelle Pauline pour un moment de prière silencieuse devant le Saint-Sacrement.



L’annonce au monde

C’est alors au cardinal protodiacre — Dominique Mamberti — qu’il revient d’annoncer l’élection depuis la loggia des bénédictions, en prononçant la formule solennelle : « Annuntio vobis gaudium magnum : habemus Papam. » Quelques instants plus tard, le nouveau Pape apparaît au balcon. Sous les acclamations de la foule rassemblée place Saint-Pierre, il adresse ses premiers mots et accorde sa première bénédiction Urbi et Orbi , à la ville et au monde.