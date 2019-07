Pancheraccia : 5 à 6 hectares de maquis et de chênes détruits par les flammes

Rapidement d'importants moyens ont été mobilisés par les services de secours de Haute-Corse.

Un groupe de commandement, 2 groupes intervention feux de forêts, 2 Tracker, 2 Pelican, un hélicoptère bombardier d'eau et, en transit, une section d'intervention feux de forêts (SIFF) se sont multipliés pour tenter de limiter la progression des flammes, qui avaient parcouru en un peu plus de deux heures 5 à 6 hectares, .



Finalement, l'importance de l'engagement et l'efficacité des moyens de secours ont permis de contenir l'incendie et de le maîtriser en fin de soirée

En tout cas la superficie parcourue n'a plus évolué.