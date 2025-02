Palombaggia parmi les 20 plus belles plages du monde selon TripAdvisor

Réputée pour son sable fin, ses eaux cristallines et son environnement préservé, Palombaggia séduit les visiteurs en quête de paysages idylliques. Sur TripAdvisor, elle est décrite comme un lieu idéal pour se détendre, nager et pratiquer le snorkeling. « L'eau calme est idéale pour nager et faire du snorkeling, et il y a beaucoup d'espace pour bronzer sur l'immense plage de sable », souligne la plateforme.



Ce classement marque le retour d’une plage française parmi les destinations balnéaires les plus prisées à l’international. En 2024, aucune plage hexagonale n’avait été retenue dans le palmarès.



Ce n’est pas la première fois que Palombaggia se distingue au niveau national et international. TripAdvisor l’avait déjà élue plus belle plage de France en 2016 et en 2019. Elle avait également figuré parmi les 100 plus belles plages du monde selon Lonely Planet, occupant la 7e place du classement européen.