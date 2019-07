Paese di U Prunu : deux soirées pour restaurer l'église baroque

"Le village, construit sur un promontoire, composé de vieilles maisons hautes qui s'étalent le long d'une crête pentue servait autrefois de sentinelle.Le village surplombe la vallée du Fium’Altu, et offre une vue des villages de l’Ampugnani et de la Casinca, avec la mer en toile de fond.





On y trouve une église baroque et une ancienne abbaye, Santa Maria di Canavaghja, dont l’existence est antérieure au VIIIème siècle, on peut y voir des fresques datant du XIème siècle.



L'histoire raconte que la comtesse Mathilde, personnage légendaire de la région, célèbre pour sa bonté et ses fondations religieuses, y fut enterrée.



En se promenant autour du village, on peut découvrir le lavoir, des aires de battage de blé, des fours à chaux, des fontaines et des sources…







Au fil des siècles, les hommes qui se sont succédé ont laissé leur empreinte dans le paysage du village, au travers d’édifices religieux et de lieux de travail autour desquels U Prunu s’est dessiné.

Des artisans, des bénévoles, ont œuvré avec talent pour ériger et décorer des bâtiments qui aujourd'hui restituent 1 000 ans de styles architecturaux et d’histoire, témoins de l’art roman, ou baroque,

Ces sites représentent le patrimoine de la commune pour leur valeur culturelle et historique.

Il est important de conserver ce patrimoine,

Il a besoin d'être protégé, car la perte du patrimoine est la perte d'une part de notre identité. Notre regard sur le passé et sur l'avenir détermine les choix de transmission que nous faisons aux générations futures.







Dans cet esprit, le premier objectif, à la fois symbolique et fédérateur est la restauration intérieure de l'église paroissiale.

L’intérieur de l’église est, en effet, aujourd’hui très détérioré.

Une association de personnes du village et la commune a décidé de s’adosser à la fondation du Patrimoine pour lancer une souscription afin de réunir la somme qui permettrait d'effectuer les travaux nécessaires à cette rénovation.



Les soirées musicales des 27 et 3 Août prochains sont organisées dans le but d'atteindre l’objectif financier nécessaire à la réalisation de ce projet.

Ces spectacles sont gratuits, un service de boissons et de restauration sera proposé au public."