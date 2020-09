Un chèque de 320 000€ pour la réhabilitation du couvent des filles de Marie de l'Ile-Rousse

Avec l'appui des services du ministère de la culture et de la Fondation du Patrimoine, la mission Stéphane Bern a permis d'identifier dès 2018 des biens patrimoniaux en péril et proposer des sources de financement innovantes, dont les jeux Mission Patrimoine (Française des jeux)

En 2020, 119 projets ont été retenus, dont 18 dites emblématiques, qui font l'objet d'un soutien financier de la Fondation Patrimoine et de la FDJ mobilisée à travers la mise en vente de jeux de loterie.





Parmi ces sites sélectionnés, celui du couvent des filles de Marie de l'Ile-Rousse édifié au milieu du 19ème siècle.

Il est le site emblématique pour la Collectivité de Corse.

Dans ce cadre, les travaux de restauration des toitures, façades et boiseries de l'édifice, aujourd'hui interdit d'accès pour des raisons de sécurité, vont être engagés. Le couvent accueillera l'Office Intercommunal de Tourisme Calvi-Balagne en rez-de-chaussée et un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine dans les étages supérieurs.





Après la traditionnelle photos de remise de chèque devant le couvent, en présence notamment de René Lotta de la Fondation Patrimoine, Charles Lantieri de la Française des jeux, Lionel Mortini, président de la Communauté de communes Ile-Rousse Balagne, Angèle Bastiani, maire de l'Ile-Rousse, Nanette Maupertuis, Conseillère exécutive en charge des affaires européennes et internationales, présidente de l'Agence de Tourisme de la Corse. Josepha Giacometti, Conseillère exécutive en charge de la culture, Jean-Michel De Marco, directeur de l'Office de Tourisme Ile-Rousse-Balagne.

Tous se sont ensuite rendus à l'Hôtel Napoléon où plusieurs élus ont pris la parole.





Auparavant, Angèle Bastiani rendait hommage à un conseiller communautaire Christian Amadei, élus de Corbara dont les obsèques ont eu lieu ce jour alors que Lionel Mortini demandait à ce qu'une minute de silence soit observée.