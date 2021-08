Fondation du Patrimoine : la tour de La Parata et le couvent de Morosaglia parmi les 100

-

L’annonce des cent "projets de maillage" lauréats de la Mission Patrimoine (un par département) a eu lieu, ce lundi 30 août 2021, au château de Montagu, à Marcoussis - projet lauréat pour l’Essonneen présence du présentateur Stéphane Bern, son médiatique ambassadeur.Le lançant la nouvelle édition de son Loto avec son ticket à gratter (1), la Mission a dévoilé les nouveaux projets qui bénéficieront de son soutien et des recettes tirées de ce jeu.La liste complète des projets est à découvrir sur le site www.missionbern.fr En Corse, ce sont la tour de La Parata, à Ajaccio, et le couvent Saint-François, de Morosaglia, qui ont été retenus.Leur restauration sera soutenue par la Fondation qui, en 2020 a perçu 72,8 millions de ressources, dont 27,7 millions (38 %) provenant du Loto. Soit plus du double des sommes dont elle avait pu profiter en 2017 (30 millions d’euros).Bien sûr, si l’on ne veut pas participer aux jeux d’argent ou si l’on souhaite aider un projet ciblé, il est possible de participer directement à la collecte en ligne sur le site de la Fondation. Ou bien encore, pourquoi pas, de s’investir dans le montage d’un projet pour sauver tout autre site patrimonial cher à son cœur.Nous reviendrons plus en détail sur les deux dossiers de La Parata et d'U Cunventu di Merusagla où Pasquale Paoli et son frère Clément ont souvent séjourné.---(1) Un ticket de 15 € permet de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Pour chaque ticket acheté, 1,83 € sera reversé à la Fondation. Six tirages, entre le 6 et le 18 septembre, avant les journées du Patrimoine.