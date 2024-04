Ce dimanche, la fièvre du carnaval débarque à Ajaccio

Parmi les invités de marque de cette année, des personnages emblématiques de la culture pop tels que Barbie et Ken, Harry Potter, ou encore Titi (sans son fidèle Grosminet), ont confirmé leur présence. Mais la surprise reste entière quant aux autres figures burlesques qui composeront les 10 chars du Corso, offrant ainsi un spectacle toujours renouvelé et plein de surprises.

Bien entendu, le Carnaval d'Ajaccio n'oublie pas ses héros locaux ! Napi, la mascotte du Carnaval, ainsi que Jean-Jean Panette et ses fameuses langoustes, feront un retour triomphal sous les vivats des spectateurs.



Cette année, le mystère plane autour de Sa Majesté le roi du Corso, dont l'identité sera révélée lors du défilé. Un hommage particulier sera également rendu à une figure ajaccienne emblématique, représentant à la fois l'autodérision et l'humour propre à l'île de beauté. Pour ceux qui aiment les devinettes, voici un indice : Micmac !





On écoute Christophe Mondoloni, élu aux festivités, pour en savoir plus...