Ouverture de la pêche aux oursins en Corse : les règles à respecter

La pêche aux oursins est autorisée en Corse du 15 février au 15 avril 2025, y compris dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio. Mais cette pratique très prisée obéit à une réglementation stricte.



Des quotas définis selon les statuts des pêcheurs

Les quantités d’oursins pouvant être pêchées diffèrent selon que l’on soit un pêcheur professionnel ou un plaisancier. Pour ces derniers, la limite est fixée à deux douzaines par jour et par personne, avec un maximum de sept douzaines par bateau au-delà de trois personnes. Les professionnels, quant à eux, peuvent prélever jusqu’à 500 douzaines par semaine et par bateau, à condition de détenir une autorisation spécifique.



Le respect de la taille minimale de capture est également obligatoire : seuls les oursins d’au moins cinq centimètres de diamètre, hors épines, peuvent être prélevés. Cette mesure vise à permettre la reproduction de l’espèce et à éviter une surexploitation qui mettrait en péril les stocks pour les années à venir.



Une commercialisation strictement réglementée

Autre règle essentielle : seule la vente par des pêcheurs professionnels titulaires d’une licence et d’un agrément sanitaire est autorisée. La vente par des particuliers ou des pêcheurs non professionnels est strictement interdite. Cette réglementation permet de garantir la traçabilité des produits et de respecter les normes sanitaires en vigueur.



Des contrôles renforcés et des sanctions en cas d’infraction

Afin de s’assurer du respect de ces règles, les services de l’État prévoient des contrôles réguliers durant toute la période de pêche. Ces vérifications concerneront aussi bien le respect des quotas et des tailles de capture que la légalité de la commercialisation des oursins.



Les contrevenants s’exposent à des sanctions administratives et pénales. Toute infraction peut entraîner une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 euros.