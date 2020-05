Orthophonie : « Post-extubation Covid-19 », le projet auquel ont collaboré 2 étudiantes corses pour aider les patients sortis de réanimation

Trente étudiantes en quatrième année d’orthophonie au Centre de Formation de Nice ont mis a profit le confinement pour proposer un site internet de conseils aux patients sortis de réanimation présentant des troubles liés à une intubation.En principe, les apprenties orthophonistes auraient dû être en stage de trois semaines mais les circonstances liées à la crise sanitaire ne le permettaient plus. C'est donc tout naturellement que Victorine Bossert, jeune Bastiaise de 22 ans, Camille Arnaud (23 ans) de Moriani, et leur promo ont accepté de rejoindre le projet "post-extubation Covid-19" lancé par Auriane Gros, Magali Payne, et Marilou Serris, toutes trois orthophonistes." C’était l’occasion pour nous d’apporter de l’aide au personnel soignant ainsi qu’aux patients, nous nous sommes senties utiles en tant que futurs membres du corps médical", explique l'étudiante corse.Le projet "post-extubation Covid-19" est en fait un site internet recensant les problèmes que peuvent rencontrer les personnes en rentrant à leur domicile : difficultés pendant la mastication, rejet des aliments par le nez, diminution de l'odorat, du goût, essoufflement ou problèmes de voix...Pour chaque séquelles, les étudiantes proposent des exercices illustrés par des schémas et/ou des vidéos. Le travail des jeunes filles a consisté en une vaste documentation sur les lésions de la sphère ORL conséquentes à une intubation prolongée, plus particulièrement aux troubles de la voix et de la déglutition provoqués par la sonde.Victorine Bossert raconte : " Des orthophonistes sur Nice ont établi un bilan rapide à faire passer aux patients à leur sortie de réanimation. Puis nous proposons des conseils aux patients présentant des symptômes peu sévères, afin que ces derniers puissent rentrer à la maison avec un certain confort en attendant qu’ils puissent être suivis par des professionnels."Une très belle initiative, bravo à elles !Tous les conseils et fiches explicatives sont à retrouver ici.