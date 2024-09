Alzheimer : une journée de sensibilisation à Lisula pour informer et prévenir

Le 21 septembre, à l’occasion de la 30ème Journée mondiale Alzheimer, l’ADMR de Haute-Corse, en partenariat avec la mairie de Lisula, a organisé une journée de sensibilisation sur la place Delaunay. L’événement, destiné à la population, avait pour but de mieux informer sur la maladie d’Alzheimer et de proposer des actions concrètes de prévention. Des ateliers variés, animés par des acteurs locaux, se sont enchaînés tout au long de la journée."Aujourd’hui c’est la journée mondiale Alzheimer, une maladie qui est une problématique de santé publique. Durant toute la semaine, au plan national, sont organisés différents événements" explique Léa Orsini, psychologue.



Le service des AMD, spécialisé dans les maladies neurodégénératives et notamment Alzheimer, tient à organiser ce type d’événements pour sensibiliser le grand public. « L’idée de ces journées est de rassembler les différents corps de métier, le public et les aidants, afin de soutenir et d’informer la population », explique Laetizia Pietrera, de l’ADMR. Cette journée s'est déroulée avec la participation de plusieurs partenaires locaux comme la CARSAT, le CPTS, la MAPA, le service AVEC, le SAAD et l'ESA de l'ADMR. « Nous réunissons les différents partenaires du territoire de Balagne pour aborder les nombreux sujets relatifs à cette maladie, avec les passants ou les personnes venues pour l’occasion », précise Laetizia Pietrera.



La prevention au coeur des priorités

Parmi les ateliers proposés : un espace dédié à la nutrition avec la diététicienne Marielle Lanzalavi, ainsi que des activités de stimulation cognitive et psychomotrice, animées par Gabrielle Hoyon de Fit&Plus. « En plus des flyers et goodies, nous présentons aussi du matériel adapté pour le domicile des malades, ainsi que des outils pratiques pour le quotidien », ajoute Léa Orsini.

Le thème central de cette année portait sur la mobilisation corporelle. « Les ateliers visent à travailler l’équilibre, les réflexes, des fonctions souvent affectées par cette maladie. Ils sont destinés non seulement aux malades, mais aussi aux aidants, pour leur fournir des clés et des outils dans la gestion quotidienne de la maladie », expliquent les organisatrices. Le diagnostic et l'accompagnement sont des étapes essentielles dans la prise en charge de la maladie. « Il est possible de réaliser un diagnostic et un suivi au CM2R. D’autres services, comme l'ESA, qui inclut des ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues, interviennent partout en Corse directement au domicile des patients. Ce service d'accompagnement personnalisé est une aide précieuse », souligne Léa Orsini.



En Corse, près de 5000 personnes étaient diagnostiquées atteintes de la maladie d’Alzheimer en 2023. « La Corse est l’un des territoires les plus impactés par cette maladie, probablement en raison du vieillissement de la population », observe Laetizia Pietrera. Une réalité qui place la prévention et le soutien au cœur des priorités.