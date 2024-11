Ajaccio : Pour consulter SOS Médecins, il est désormais nécessaire de passer par un système de régulation

« La régulation est protocolisée chez SOS Médecins. Quand vous prenez rendez-vous sur Internet ou au téléphone, un médecin examine le motif et vous redirige au besoin », souligne le Dr Ottavi, « Si par exemple quelqu’un avec des facteurs de risque cardiovasculaire appelle avec des douleurs thoraciques, il sera redirigé vers les urgences ». À l’opposé, beaucoup de patients dont le motif de consultation relève du suivi chez le médecin traitant sollicitent régulièrement SOS Médecins. « Si vous avez par exemple une douleur au genou depuis plus d’un mois, il ne faut pas venir chez nous. Ce sont des types de consultations que nous ne prenons pas en charge et qui relèvent du médecin traitant », pointe le Dr Ottavi. « Pour un problème chronique déjà suivi par un médecin traitant, il est délicat pour nous d’intervenir dans la prise en charge. Nous ne faisons pas de suivi. Il y a aussi tout un pan de la médecine très important que nous n’exerçons pas : la prévention, le dépistage, ce qui est aujourd’hui l’avenir de la médecine. Aucun médecin de chez nous ne vous demandera si vous avez fait une mammographie, un frottis, ni vos antécédents familiaux pour connaitre vos facteurs de risque. Ce n’est pas notre métier. Nous ne sommes pas là pour prendre la place du médecin traitant et ce serait une perte de chance pour le patient de ne pas avoir de suivi de la part de son médecin traitant », renchérit le Dr Sciarli.



Dans ce droit fil, les responsables de SOS Médecins 2A rappellent que leurs services « arrivent en complément du médecin traitant pour des soins inopinés », en l’absence de ce dernier ou s’il n’est pas possible d’obtenir rendez-vous avec lui avant plusieurs jours alors qu’il y a une urgence ressentie de la part du patient. Pour répondre à l’ensemble de ces besoins, les deux centres de SOS Médecins d’Ajaccio, installés dans les locaux de l’Hôpital privé Sud Corse sur la Rocade, et au lieu-dit Cavone, à Campo dell’Oro, disposent d’ailleurs d’amplitudes horaires très étendues et proposent des consultations 7/7j, de 7h à minuit. De quoi permettre de recevoir environ 300 patients par jour. « Mais pour que ce mode de fonctionnement soit pérenne et ne soit pas embolisé, il faut passer par la régulation », appuie le Dr Sciarli.