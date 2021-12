Opération de sauvetage en mer grandeur nature au large de Bastia

Une main au-dessus des yeux, Pierre-Marie Luciani se protège du soleil : « Vous avez de la chance, ce n’est pas toujours comme ça ». Sur le port de Toga, à Bastia, la météo est presque printanière ce mercredi 15 décembre. Pas de vent. Aucun nuage. Aucune houle. Une véritable mer d’huile. Sur le quai, le président de la station locale de la SNSM fignole les derniers préparatifs avant de prendre la mer pour l’opération ‘’Dragon noir’’. Ce mercredi 15 décembre, il emmène avec lui une quinzaine d’élèves du lycée maritime de Bastia pour un exercice de sauvetage grandeur nature. Incendie sur une embarcation, radeau de survie, plongeurs en tenue et intervention du Dragon 2B, l’hélicoptère de la sécurité civile. Les grands moyens sont de sortie pour passer de la théorie à la pratique.



8h et 45 minutes. Les élèves sont répartis en plusieurs groupes. Certains joueront les victimes et embarquent sur la vedette « Scola ». D’autres se hissent à bord de la vedette de la SNSM de Bastia, la SNS132, et appuieront les sauveteurs quand le dernier groupe, à bord du semi-rigide flambant neuf du lycée maritime, endossera le rôle de plaisanciers, premiers arrivés sur place et premiers secours. La pilotine accoste et prend en charge les derniers passagers : des membres du CROSS Med, un scientifique de Stella Mare et des observateurs du lycée maritime.



9 heures pile. La SNS132 reste à quai, les autres embarcations longent la côte vers le sud, plein gaz. À moins d’un mile de la citadelle bastiaise, tout se met en place.