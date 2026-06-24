“On était les vilains petits canards de la formation” : à Ajaccio, le CFA Amparà fête ses 40 ans

Près de 800 personnes formées chaque année, plus de 70 formations et plusieurs sites répartis sur le territoire insulaire… Le CFA Amparà, qui fête cette année ses 40 ans, occupe aujourd’hui une place importante dans le paysage de la formation en Corse. Mais à sa création, l’histoire était bien différente. Fondé en 1986, l’établissement comptait alors moins d’une centaine d’apprentis, à une époque où l’apprentissage peinait à être pleinement reconnu comme une voie de formation à part entière. « On était les vilains petits canards de la formation », résume Philippe Désiré, directeur du CFA. « Il y avait une image assez dégradée de la formation et du statut d'apprenti, qui n’étaient vraiment pas considérés. »
En reprenant la gestion de l’établissement, la Chambre de Métier de Corse, sous la présidence de Jean-Baptiste Poli, fait le choix de développer l’apprentissage et de renforcer les liens avec les entreprises artisanales du territoire. « À partir de là, ils nous ont donné pour mission de valoriser l'apprentissage et de mettre en avant la capacité des entreprises artisanales à embaucher », détaille Philippe Désiré. « À l'époque, pour être boulanger par exemple, il n'y avait que la formation sur le tas. On nous a alors demandé de développer la formation, et Franck Mufraggi, le directeur, a mis en place un projet pédagogique innovant basé sur l’évaluation en entrée de formation, qui nous permettait de définir la capacité d’un jeune à suivre un cursus de formation et à travailler sur une pédagogie individualisée. »
Cette nouvelle approche pédagogique accompagne rapidement le développement de l’établissement. En quelques années, le nombre d’apprentis au CFA passe d’une centaine à plus de 400, faisant progressivement évoluer son image. Une autre étape majeure intervient au milieu des années 1990 avec l’installation de l’établissement sur le site de la Sposata, dans un campus de plus de 3 000 m². « Ça a été la première étape fondatrice de ce qu’est le CFA aujourd’hui. Avant, on était dans des locaux plutôt vétustes et mal adaptés à la formation. On faisait avec, mais avec les faibles moyens qu'étaient les nôtres, on a quand même réussi à mobiliser, à convaincre et à avoir de bons résultats surtout. »
Mais le développement ne s’est pas limité à Ajaccio. Souhaitant rapprocher la formation des jeunes et des entreprises, le CFA a ouvert des antennes à Porto-Vecchio et Propriano. « On a voulu que l’apprentissage soit mis à disposition de tous les artisans du territoire », précise le directeur. « On a ouvert une antenne à Porto-Vecchio, d’abord dans des locaux qu'on louait avant de construire le site actuel de plus de 1 500 m². Et on a travaillé à Propriano de la même manière, avec des locaux qui étaient plus ou moins adaptés, avant d’avoir la possibilité de construire en 2015 après avoir convaincu les financeurs publics. »
Au fil des années, le CFA a également élargi son offre de formation. Métiers de bouche, de service à la personne, bâtiment, automobile ou encore santé : l’établissement accompagne aujourd’hui des parcours dans de nombreux secteurs. « Ça fait 40 ans qu’on construit une relation avec les entreprises. Effectivement, on a répondu à leurs besoins en leur proposant des formations qui leur permettaient d'avoir des salariés qualifiés. Mais c'est surtout une relation de confiance qu'on a construite. Aujourd'hui, plus de 40 % des artisans sont des anciens apprentis, quasiment un artisan sur six, l’un des taux les plus élevés de France. »
Une soirée pour retracer 40 ans d’histoire
Pour marquer cet anniversaire, le CFA Amparà organise une soirée vendredi 26 juin dans ses jardins du Centre de Formation à Ajaccio. L’événement réunira anciens apprentis, formateurs, entreprises, partenaires et acteurs qui ont accompagné l’évolution de l’établissement au fil des décennies. La soirée débutera par le vernissage d’une exposition photo intitulée « 40 ans de formation, 40 ans d’innovation », qui retracera l’histoire du CFA à travers les différentes générations d’apprentis. « Entre les métiers, les tenues, les postures, vous verrez qu'il y a deux générations qui sont passées au CFA. » La soirée se poursuivra avec une animation vidéo et musicale.
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