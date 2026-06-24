Biguglia - Un western spaghetti in lingua nustrale

A l’origine de cette pièce, Louis Picoury, professeur de langue et de culture corse, qui l’an passé avait déjà mis en scène, toujours in lingua nustrale, L’Odyssée d’Ulysse. « Notre travail repose sur des textes en langue corse rédigés il y a 20 ans à Morosaglia et nous les adaptons pour les élèves du collège. Cette année un western spaghetti. Cet atelier théâtre, une heure par semaine sur les 3 heures consacrées à la langue corse, permet, outre la pratique de la langue, à certains élèves de se libérer notamment ceux qui ont des difficultés à l’oral. La pièce est à 99% en langue corse ». Autre intervenant, Catherine Garatte, professeur d’arts plastiques : « Dans le cadre de nos ateliers d’Art d’Art, avec les élèves volontaires, une trentaine de tous niveaux, nous sommes en charge de la confection des costumes, des décors et des accessoires au rythme de 1h par semaine ».

Le professeur d’éducation musicale, Fabrice Grandin, se veut modeste dans cette réalisation et pourtant il y tient un rôle important : l’habillage musicale de la pièce, les bruitages, la musique d’ambiance. « Je pars du script, du scénario et en osmose avec Louis Picoury, je trouve les ressources musicales qui donnent parfois un petit côté cartoon à la pièce ».

Ce mercredi soir, élèves, parents d’élèves, enseignants, personnels, ont pu admirer le rendu, un spectacle d’une quarantaine de minutes, avec aussi en première partie la participation d’élèves de 5e.