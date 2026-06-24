Pétanque -10e de A Bucciata Bastiaccia, une édition très relevée !

Le programme

Mercredi 19 août

18h30 : Concours des quartiers et des villages

Jeudi 20 août

18h30 : Concours Promotionnel ouvert à tous (non licenciés), en doublettes

Vendredi 21 août

18h00 : Concours Doublettes Licenciés et non-licenciés

18h30 : Concours «People» (personnalités du spectacle, du sport et de la politique), et phases finales concours promotionnel

Samedi 22 août

09h00: Début du 10ème International Open Pierrot Lamperti, en Triplettes,

16h00: Début du 3èmeNational Féminin en doublettes,

Dimanche 23 août

9h30: Début des phases finales de l’International Open et du National Féminin

10h00: Concours Doublettes Licenciés 1000 € de dotations + fdp

10h30: Concours Adolescents en Triplettes, engagement gratuit

17h30: Début des Finales de l’International Open, du National Féminin et du Concours Adolescents

20h00: Remise des Prix et Soirée de clôture