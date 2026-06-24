Pétanque -10e de A Bucciata Bastiaccia, une édition très relevée !

A Bucciata Bastiaccia... la 10e édition est pour trés bientôt.
« Cette 10e édition, on aurait souhaité qu’elle se déroule durant toute une semaine sur la place St Nicolas » explique le président de la Boule du Prado, Jean-Charles Lamperti. « On attend la réponse. Une semaine de fête sur la cette place emblématique nous permettrait de disputer notre manifestation entièrement sur la place. Dans le cas contraire, face à l’engouement et au très grand nombre d’inscriptions*, on devra organiser des parties qualificatives sur notre boulodrome ».
Pas d’inquiétude car nos boulistes sont désormais rompus à ce genre d’organisation et la Fédération les cite toujours en exemple. Preuve aussi de leur savoir-faire, les partenaires qui leur font confiance depuis le début en 2015: CdC, Mairie de Bastia, Communauté d’Agglomération de Bastia, Corsica linea…
Pour cette 10e édition on retrouve les grands rendez-vous : Tournois des familles, des ados, concours promotionnel, people, triplettes, doublettes et bien sûr les joutes phares : 10e International Open Pierrot Lamperti Top 1500, en Triplettes et 3e National Féminin en doublettes, Top 300, dont les finales auront lieu le dimanche 23 aout à partir de 17h30. Au total près de 3000 joueurs, 340 joueuses, 326 jeunes joueurs, une dizaine de sélections étrangères telles France, Italie, Suisse, Belgique…et 60 000 spectateurs. Nouveauté cette année, un concours des quartiers et des villages !
Parrain de cette édition 2026 : l’animateur de RCFM Jean-Charles Marsily. La marraine sera une jeune et talentueuse comédienne corse … Surprise !
*Inscriptions Ici
Pas d’inquiétude car nos boulistes sont désormais rompus à ce genre d’organisation et la Fédération les cite toujours en exemple. Preuve aussi de leur savoir-faire, les partenaires qui leur font confiance depuis le début en 2015: CdC, Mairie de Bastia, Communauté d’Agglomération de Bastia, Corsica linea…
Pour cette 10e édition on retrouve les grands rendez-vous : Tournois des familles, des ados, concours promotionnel, people, triplettes, doublettes et bien sûr les joutes phares : 10e International Open Pierrot Lamperti Top 1500, en Triplettes et 3e National Féminin en doublettes, Top 300, dont les finales auront lieu le dimanche 23 aout à partir de 17h30. Au total près de 3000 joueurs, 340 joueuses, 326 jeunes joueurs, une dizaine de sélections étrangères telles France, Italie, Suisse, Belgique…et 60 000 spectateurs. Nouveauté cette année, un concours des quartiers et des villages !
Parrain de cette édition 2026 : l’animateur de RCFM Jean-Charles Marsily. La marraine sera une jeune et talentueuse comédienne corse … Surprise !
*Inscriptions Ici
Le programme
Mercredi 19 août
18h30 : Concours des quartiers et des villages
Jeudi 20 août
18h30 : Concours Promotionnel ouvert à tous (non licenciés), en doublettes
Vendredi 21 août
18h00 : Concours Doublettes Licenciés et non-licenciés
18h30 : Concours «People» (personnalités du spectacle, du sport et de la politique), et phases finales concours promotionnel
Samedi 22 août
09h00: Début du 10ème International Open Pierrot Lamperti, en Triplettes,
16h00: Début du 3èmeNational Féminin en doublettes,
Dimanche 23 août
9h30: Début des phases finales de l’International Open et du National Féminin
10h00: Concours Doublettes Licenciés 1000 € de dotations + fdp
10h30: Concours Adolescents en Triplettes, engagement gratuit
17h30: Début des Finales de l’International Open, du National Féminin et du Concours Adolescents
20h00: Remise des Prix et Soirée de clôture
Mercredi 19 août
18h30 : Concours des quartiers et des villages
Jeudi 20 août
18h30 : Concours Promotionnel ouvert à tous (non licenciés), en doublettes
Vendredi 21 août
18h00 : Concours Doublettes Licenciés et non-licenciés
18h30 : Concours «People» (personnalités du spectacle, du sport et de la politique), et phases finales concours promotionnel
Samedi 22 août
09h00: Début du 10ème International Open Pierrot Lamperti, en Triplettes,
16h00: Début du 3èmeNational Féminin en doublettes,
Dimanche 23 août
9h30: Début des phases finales de l’International Open et du National Féminin
10h00: Concours Doublettes Licenciés 1000 € de dotations + fdp
10h30: Concours Adolescents en Triplettes, engagement gratuit
17h30: Début des Finales de l’International Open, du National Féminin et du Concours Adolescents
20h00: Remise des Prix et Soirée de clôture