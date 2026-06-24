Lucciana - EDF-Association J’aime ma mer : opération nettoyage de la plage de Mariana

Opération nettoyage de la plage EDF/ Association « J’aime ma mer ».
L'engagement d'EDF PEI Lucciana va au-delà des activités énergétiques. Ainsi, en tant qu’acteur local responsable, la centrale de Lucciana a souhaité organiser pour ses salariés une action extérieure au site permettant de contribuer, à son échelle, à la préservation de l’environnement et du territoire : Une opération de nettoyage de la plage de la Mariana, en partenariat avec des membres et bénévoles de l’Association « J’aime ma mer »..
Créée par Loïc Paris en 2022, cette association n’a de cesse de militer pour une mer propre, sans plastique, à contribuer à la prise de conscience du grand public et témoigner de la possibilité d’agir et d’oser des solutions. « La Méditerranée qui ne représente qu’1% de la surface des océans est la mer la plus polluée de la planète » souligne le président Loïc Paris. « Les macros et micro-plastiques ont envahi cet univers marin dont dépendent l’économie et la culture des pays du bassin méditerranéen. Aujourd’hui, 98% des poissons ont du plastique dans le corps et on estime à environ 230.000 tonnes de plastique relargués chaque année en Méditerranée, 20 % du fait des activités de pêche et du trafic maritime et 80 % du fait du largage par les rivières et les fleuves. »
Le week-end dernier, 35 salariés de la centrale de Lucciana ont bénéficié d’une sensibilisation liée à l’environnement, à la pollution des plages et à la gestion des déchets grâce à l’expertise des membres de « J’aime ma mer ». Accompagnés par la Communauté de Communes de Marana Golu, ils ont également bénéficier d’un rappel sur l’importance de la gestion des déchets sur notre territoire. Les participants ont ensuite entrepris un nettoyage de la plage de Mariana, munis de gants et de sacs poubelles différenciés et collecté et trié les déchets dans les sacs adéquats, en fonction de ce qui était recyclable ou non recyclable, en veillant à séparer les mégots de cigarettes, souvent bien présents sur les plages, dans un contenant à part. L’ensemble des sacs a ensuite été récupéré et évacué par la Communauté de Communes de Marana Golu. « Cette initiative va bien au-delà du simple nettoyage, elle crée des retombées positives à long terme » explique Mattea Cesari, chargée de communication EDF PEI Lucciana, « Impact direct et visible sur la propreté du littoral, protection effective de l'écosystème marin et côtier, renforcement de la cohésion d'équipe et du sentiment d'appartenance, sensibilisation accrue des collaborateurs à la fragilité de l'environnement, affirmation de l'engagement d'EDF PEI Lucciana pour un développement durable ». Une action forte au service du territoire que les salariés d’EDF PEI Lucciana prévoient déjà de renouveler l’an prochain… ! Quant à « J’aime ma Mer », elle va continuer, un peu partout sur notre île, de prêcher la préservation de la Méditerranée et de la Tyrrhénienne qui bordent notre île !
Créée par Loïc Paris en 2022, cette association n’a de cesse de militer pour une mer propre, sans plastique, à contribuer à la prise de conscience du grand public et témoigner de la possibilité d’agir et d’oser des solutions. « La Méditerranée qui ne représente qu’1% de la surface des océans est la mer la plus polluée de la planète » souligne le président Loïc Paris. « Les macros et micro-plastiques ont envahi cet univers marin dont dépendent l’économie et la culture des pays du bassin méditerranéen. Aujourd’hui, 98% des poissons ont du plastique dans le corps et on estime à environ 230.000 tonnes de plastique relargués chaque année en Méditerranée, 20 % du fait des activités de pêche et du trafic maritime et 80 % du fait du largage par les rivières et les fleuves. »
Le week-end dernier, 35 salariés de la centrale de Lucciana ont bénéficié d’une sensibilisation liée à l’environnement, à la pollution des plages et à la gestion des déchets grâce à l’expertise des membres de « J’aime ma mer ». Accompagnés par la Communauté de Communes de Marana Golu, ils ont également bénéficier d’un rappel sur l’importance de la gestion des déchets sur notre territoire. Les participants ont ensuite entrepris un nettoyage de la plage de Mariana, munis de gants et de sacs poubelles différenciés et collecté et trié les déchets dans les sacs adéquats, en fonction de ce qui était recyclable ou non recyclable, en veillant à séparer les mégots de cigarettes, souvent bien présents sur les plages, dans un contenant à part. L’ensemble des sacs a ensuite été récupéré et évacué par la Communauté de Communes de Marana Golu. « Cette initiative va bien au-delà du simple nettoyage, elle crée des retombées positives à long terme » explique Mattea Cesari, chargée de communication EDF PEI Lucciana, « Impact direct et visible sur la propreté du littoral, protection effective de l'écosystème marin et côtier, renforcement de la cohésion d'équipe et du sentiment d'appartenance, sensibilisation accrue des collaborateurs à la fragilité de l'environnement, affirmation de l'engagement d'EDF PEI Lucciana pour un développement durable ». Une action forte au service du territoire que les salariés d’EDF PEI Lucciana prévoient déjà de renouveler l’an prochain… ! Quant à « J’aime ma Mer », elle va continuer, un peu partout sur notre île, de prêcher la préservation de la Méditerranée et de la Tyrrhénienne qui bordent notre île !
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