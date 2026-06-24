Lucciana - EDF-Association J’aime ma mer : opération nettoyage de la plage de Mariana

Philippe Jammes le Mercredi 24 Juin 2026 à 12:01

C’est une belle initiative qu’ont pris des agents d’EDF de la centrale de Lucciana et des bénévoles de l’Association « J’aime ma mer » : Le nettoyage de la plage de Mariana à Lucciana.