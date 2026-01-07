Oletta - Le Petit Théâtre du Nebbiu émet un « Diagnostic Réservé »

« Le Petit Théâtre du Nebbiu est une association culturelle, dynamique, installée dans cette microrégion et qui œuvre à la promotion du spectacle vivant et du théâtre amateur » nous explique Loïc Paris qui en est membre. « L'objectif de la troupe est de favoriser les échanges, la convivialité et l'accès à la culture pour tous les publics ».

Dans cette pièce « Diagnostic Réservé » de Jean-Pierre Martinez, l’auteur met en scène des personnages confrontés à une situation aussi inattendue qu'embarrassante. Entre malentendus, révélations et situations absurdes, JP Martinez livre une comédie moderne, drôle et efficace qui ne manque pas de faire rire tout en invitant à la réflexion. Une pièce pleine d'humour, de quiproquos et de rebondissements qui promet de faire passer au public un bon moment, de détente et de convivialité.

Synopsis : « Patrick est dans un coma profond suite à un accident. Ses proches depuis longtemps perdus de vue sont appelés à son chevet pour statuer sur son sort. Cette décision est d’autant plus difficile que le patient s’avère détenteur d’un secret qui pourrait rapporter gros… ». Sur scène Sylvie, Marie-Pierre, Marie, Chantal, Fabienne, Loïc et Baptiste.

« Cette 1ère représentation* à Oletta marque le lancement de notre tournée estivale puisqu’on va poursuivre l'aventure dans plusieurs communes de Corse**. À travers cette tournée, notre troupe confirme sa volonté de faire vivre le théâtre amateur au plus près des habitants et de proposer des spectacles accessibles à tous » ajoute L. Paris.

À l'issue du spectacle, le public pourra prolonger ce moment de partage autour d'une buvette ouverte sur place.



*Entrée gratuite

** Les dates

• 18 juillet 2026 à 21 heures : San-Gavino-di-Tenda

• 9 août 2026 à 21 heures : Biguglia

• 22 août 2026 à 21 heures : Castifao

• L’Ile Rousse date à confirmer.