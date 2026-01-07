Oletta - Le Petit Théâtre du Nebbiu émet un « Diagnostic Réservé »

« Le Petit Théâtre du Nebbiu est une association culturelle, dynamique, installée dans cette microrégion et qui œuvre à la promotion du spectacle vivant et du théâtre amateur » nous explique Loïc Paris qui en est membre. « L'objectif de la troupe est de favoriser les échanges, la convivialité et l'accès à la culture pour tous les publics ».
Dans cette pièce « Diagnostic Réservé » de Jean-Pierre Martinez, l’auteur met en scène des personnages confrontés à une situation aussi inattendue qu'embarrassante. Entre malentendus, révélations et situations absurdes, JP Martinez livre une comédie moderne, drôle et efficace qui ne manque pas de faire rire tout en invitant à la réflexion. Une pièce pleine d'humour, de quiproquos et de rebondissements qui promet de faire passer au public un bon moment, de détente et de convivialité.
Synopsis : « Patrick est dans un coma profond suite à un accident. Ses proches depuis longtemps perdus de vue sont appelés à son chevet pour statuer sur son sort. Cette décision est d’autant plus difficile que le patient s’avère détenteur d’un secret qui pourrait rapporter gros… ». Sur scène Sylvie, Marie-Pierre, Marie, Chantal, Fabienne, Loïc et Baptiste.
« Cette 1ère représentation* à Oletta marque le lancement de notre tournée estivale puisqu’on va poursuivre l'aventure dans plusieurs communes de Corse**. À travers cette tournée, notre troupe confirme sa volonté de faire vivre le théâtre amateur au plus près des habitants et de proposer des spectacles accessibles à tous » ajoute L. Paris.
À l'issue du spectacle, le public pourra prolonger ce moment de partage autour d'une buvette ouverte sur place.
*Entrée gratuite
** Les dates
• 18 juillet 2026 à 21 heures : San-Gavino-di-Tenda
• 9 août 2026 à 21 heures : Biguglia
• 22 août 2026 à 21 heures : Castifao
• L’Ile Rousse date à confirmer.
Dans cette pièce « Diagnostic Réservé » de Jean-Pierre Martinez, l’auteur met en scène des personnages confrontés à une situation aussi inattendue qu'embarrassante. Entre malentendus, révélations et situations absurdes, JP Martinez livre une comédie moderne, drôle et efficace qui ne manque pas de faire rire tout en invitant à la réflexion. Une pièce pleine d'humour, de quiproquos et de rebondissements qui promet de faire passer au public un bon moment, de détente et de convivialité.
Synopsis : « Patrick est dans un coma profond suite à un accident. Ses proches depuis longtemps perdus de vue sont appelés à son chevet pour statuer sur son sort. Cette décision est d’autant plus difficile que le patient s’avère détenteur d’un secret qui pourrait rapporter gros… ». Sur scène Sylvie, Marie-Pierre, Marie, Chantal, Fabienne, Loïc et Baptiste.
« Cette 1ère représentation* à Oletta marque le lancement de notre tournée estivale puisqu’on va poursuivre l'aventure dans plusieurs communes de Corse**. À travers cette tournée, notre troupe confirme sa volonté de faire vivre le théâtre amateur au plus près des habitants et de proposer des spectacles accessibles à tous » ajoute L. Paris.
À l'issue du spectacle, le public pourra prolonger ce moment de partage autour d'une buvette ouverte sur place.
*Entrée gratuite
** Les dates
• 18 juillet 2026 à 21 heures : San-Gavino-di-Tenda
• 9 août 2026 à 21 heures : Biguglia
• 22 août 2026 à 21 heures : Castifao
• L’Ile Rousse date à confirmer.
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