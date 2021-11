Occupation de la préfecture d'Ajaccio : une dizaine de jeunes entendus

Après un dépôt de plainte de la préfecture pour entrée en infraction dans un bâtiment administratif, violences en réunion et destruction de matériels, une enquête a été ouverte. Dans ce cadre, une dizaine de jeunes seront entendus « en audition libre, du 29 novembre au 2 décembre à Aiacciu et Bastia », annonce Simon’Paulu Ferrandi, le fils d’Alain Ferrandi.Convoqué ce lundi, il a, pour sa part, choisi de faire une déclaration spontanée et de quitter les lieux, comme la loi l’y autorise dans le cadre d’une telle audition. Simon’Paulu Ferrandi assume le geste politique mais nie avoir commis les infractions qui lui sont reprochées. « J’ai indiqué avoir occupé pacifiquement, avec d’autres, la préfecture. Néanmoins je réfute les violences sur personne dépositaire de l’autorité publique et la dégradation de bien public », explique-t-il.Pour le jeune homme, cette convocation neuf mois après les faits « frise le ridicule ». « Les images, tout le monde les a vues, nous avons fait une occupation pacifique et la préfecture a eu une gestion désastreuse de l’évènement. La seule réponse à nos revendications a été un déchainement de violence », déplore-t-il. Pour la suite, Simon’Paulu Ferrandi reste prudent : « On va voir en fonction des évènements ».De son côté, le procureur de la République d'Ajaccio Nicolas Septe tempère les choses : « Pour l'heure, il faut que chacun s'explique. On appréciera la suite à donner ».