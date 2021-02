Ajaccio : plusieurs policiers et personnels blessés pendant l'occupation de la préfecture

Ce lundi 22 février, les locaux de la préfecture d’Ajaccio ont été occupés par une vingtaine de jeunes réclamant la libération d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri. La préfecture, dans un communiqué, dénonce une intrusion « avec la volonté d’accéder, par la force, au bureau du Préfet et de ses services. Cette tentative a échoué. »



La préfecture rappelle que les manifestants ont été reçus par le Coordonnateur pour la sécurité Michel Tournaire. « Ils ont refusé de quitter les lieux à l’issue de l’entretien. Ils se sont ensuite opposés par la force à leur évacuation par la police et ont saccagé les bureaux. » peut-on lire dans le communiqué.



Si des manifestants ont été blessés, les services de l’État dénoncent également des violences : « Au cours de cet évènement, des fonctionnaires de la préfecture et des membres des forces de l’ordre ont été pris à partie et blessés. » écrivent-ils.



La préfecture annonce que « L’autorité judiciaire est saisie des faits. Des dépôts de plainte suivront ».