Obligation vaccinale : des soignants refusent toujours la mesure en Corse

« On risque de perdre beaucoup » reconnait Romain Lombardo, « mais l’hôpital public perdra encore plus que nous » assure t-il. « Le reste du personnel risque d’avoir de gros soucis, ils vont se retrouver en sous-effectif. Les directions en sont conscientes, c’est pourquoi elles nous mettent la pression ». Les hésitants seraient victimes d’une forme de « chantage » : « On nous dit : ‘Tu ne vas pas abandonner les patients ?’ ». Mais pour le porte-parole, pas question de « céder » : « On va pas me forcer à le faire. Je n’exercerai plus, je ferai une reconversion professionnelle » assure t-il.



Certains optent pour une position plus mesurée, à l’instar de cette jeune infirmière opposée à l’obligation vaccinale. « Je me fais vacciner pour continuer à toucher un salaire ! » lance t-elle. « Je suis pas contre le vaccin, je n'étais même pas contre l'idée de me faire vacciner en fait. Mais je n'aime pas l'obligation, le côté répressif et le fait qu’on me fasse du chantage avec mon salaire… » explique t-elle. Malgré tout, elle s’est résignée à prendre rendez-vous pour sa première dose.