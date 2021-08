Corse : les opposants au pass sanitaire encore dans la rue

"Non, non au pass sanitaire". "Oui, oui à la liberté" "Liberta, liberta" : les samedis se suivent et se ressemblent depuis plusieurs semaines en Corse comme ailleurs.

Ce samedi en fin de soirée Ajaccio et Bastia n'ont pas dérogé à la règle que le mouvement des anti-pass sanitaire a institué au mois de juillet.

Coups de sifflet stridents, tambourins, chants et in fine prises de parole ont rythmé le rassemblement de ce samedi à Bastia où le cortège de plusieurs centaines de personnes partis de la préfecture a descendu l'avenue Maréchal-Sebastiani, remonté le boulevard Paoli puis bifurque devant les cafés de la place Saint Nicolas pour rejoindre la préfecture.



Aux opposants du pass sanitaire s'étaient joints ce samedi de nombreux soignants venus dire notamment leur inquiétude avant l'échéance du 15 septembre.

Mais pour le reste les messages qu'ont voulu faire passer les divers intervenants n'ont pas varié d'un iota depuis le premier jour : pour eux il n'y aura pas de répit tant que le pass sanitaire n'aura pas été retiré par ceux qui l'ont imposé et qu'ils n'ont pas manqué de vouer aux gémonies.



Prochain rendez-vous des anti-pass qui songent aussi à mener la contestation avant la rentrée scolaire, à travers des structures qu'ils mettent en place : sans doute ce 26 août en début d'après-midi devant l'hôpital de Bastia à l'heure où à Paris débutera une grande manifestation nationale.