Nouveau rendez-vous culinaire les 26 et 27 avril à Bonifacio : evviva Festi Bocca !

2024 avait laissé un goût amer aux amateurs de bonne chère. Après deux éditions bonifaciennes couronnées de succès , Art’è Gustu ne reviendra pas, annonçait en février 2024 la municipalité , actant la défection de l’association Gustu, organisatrice de l’événement. Hors de question cependant de frustrer plus d’un an les papilles des quelque 20 000 personnes qui ont pu se presser dans le Quartier pisan au cours des deux premières éditions. Le maire Jean-Charles Orsucci revient sur cette déception : « Malheureusement, l’ancienne association n’était plus en situation d’être à nos côtés pour continuer l’aventure. Bonifacio ne pouvait pas ne pas reprendre le flambeau... »Art’è Gustu hè mortu, evviva Festi Bocca ! C’est le nom du nouveau rendez-vous culinaire de Bonifacio, celui qui promet d’animer chaque année la Cité des Falaises, le printemps venu. En effet, la municipalité en a profité pour décliner les « Festi » à sa sauce, selon la saison : on connaissait déjà Festi Lumi (l’été), Festi di Natali (l’hiver), il y aura bientôt Festi Arte à l’automne, et donc Festi Bocca chaque dernier week-end d’avril. « L’idée, c’est de faire découvrir tous nos produits insulaires aux chefs qui sont invités, pour qu’ils puissent les utiliser dans leurs restaurants », souligne Emilio Vichera, le nouveau président de l’association Festi Bocca.Ces chefs qui ont confirmé leur présence le mois prochain à Bonifacio, c’est un peu le gratin : il y aura bien sûr Pierre Hermé. Celui qui fut élu meilleur pâtissier du monde en 2016 a son rond de serviette à Bonifacio, ayant fait partie de l’aventure Art’è Gustu, ce qui lui vaut aujourd’hui d’être intronisé président d’honneur de Festi Bocca. Le parrain de cette première édition est chef de renommée mondiale, qui par le passé a obtenu les 3 étoiles au guide Michelin : le Savoyard Marc Veyrat. Puisant habituellement son inspiration dans ses montagnes alpines, nul doute qu’il se montrera sensible aux senteurs du maquis corse. « Notre île l’interpelle », confirme Jean-Charles Orsucci, qui s’est déplacé en personne dans le restaurant de Marc Veyrat à Megève, pour le convaincre de venir à Bonifacio fin avril. Ca n’a pas été très compliqué, à en croire l’élu : « J’ai senti les grands chefs français plutôt enclins à venir à Bonifacio en cette période ! » Les invités de cette première édition se déplaceront même bénévolement, à l’exception du transport qui leur sera défrayé. Le budget de cette première édition sera de 300 000 euros, annonce l’organisation, dont 30 % de sponsoring et 80 000 euros à la charge de la commune.Aux côtés de Marc Veyrat, il y aura Danny Khezzar et Hugo Riboulet, tous deux révélés par l’émission Top Chef, mais aussi le chef italien Denny Imbroisi, les chefs pâtissiers Vincent Guerlais, Sébastien Bouillet, Nicolas Paciello, l’autodidacte Giorgiana Viou (1 étoile au guide Michelin) ou encore l’amateur de vins corses Florent Poulard, propriétaire d’un restaurant à Lyon. « La Corse est une terre d’exception qui m’inspire profondément, s’enthousiasme Danny Khezzar. Sa richesse culinaire, son authenticité et la générosité de ses producteurs en font une région à part, où la gastronomie est une véritable expression du patrimoine. » Denny Imbroisi s’engage de son côté à présenter aux visiteurs sa recette d’osso buco, « un hommage à mes racines italiennes, revisitée avec un clin d’oeil aux saveurs corses ».Car au-delà des spécialités insulaires, c’est un espace culinaire commun, aux effluves méditerranéens, qui sera ouvert durant tout le week-end. Et en présence du public : lors des deux premières éditions d’Art’è Gustu, ceux qui avaient eu la chance d’assister à une masterclass avaient pu s’estimer privilégiés, du fait de la configuration des lieux qui limitait le nombre de participants. Ce ne sera plus le cas avec Festi Bocca, puisque les chefs cuisineront aussi en plein air, notamment dans la Cour carrée où ils se livreront entre eux à des « battles » sur des spécialités insulaires. Aux abords de l’église Saint-Dominique, prendront place les food trucks et les stands culinaires corses, la Halle de l’Arsenal accueillera les propositions éphémères des chefs invités, tandis que l’espace Saint-Jacques sera le lieu d’apprentissage pour tous les toqués de cuisine, avec démonstrations, ateliers participatifs et masterclasses exclusives. Sans oublier le grand marché, qui rassemblera 80 à 100 producteurs insulaires sur le parking Montlaur. On en salive déjà.