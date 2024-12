Concours de pulls moches, olympiades, feu d'artifice : à Bonifacio, un marché de Noël toujours plus animé

Un peu plus de 139 000 euros, c’est le budget consacré cette année par la municipalité de Bonifacio pour l’organisation de son marché de Noël. Et il est en augmentation, compte tenu du nombre de chalets supplémentaires (40 contre 35 l’an dernier) et des animations toujours plus foisonnantes. A titre de comparaison, le marché de Noël de Bastia coûte 180 000 euros chaque année et celui de Porto-Vecchio (pour le poste animations et marché) s’est élevé à environ 100 000 euros l’an dernier. Pour Ajaccio , le budget Noël 2024 est de 450 000 euros, mais tout compris : marché, animations et illuminations. C’est dire l’investissement des élus bonifaciens dans une ville certes riche, mais de seulement 3 000 habitants… Bon, il reste encore du chemin avant de rattraper la capitale du Noël, Strasbourg, qui consacre plus ou moins 4 millions d’euros chaque année pour Noël !Les plus fins observateurs l’auront sans doute noté : le nom des festivités bonifaciennes a changé cette année. Désormais, on ne vient plus à Natali in Bunifazziu, mais à Festi di Natali ! « C’est parce qu’on a voulu lancer l’idée de quatre rendez-vous importants tout au long de l’année », s’en explique Thierry Quinternet, le conseiller municipal délégué aux festivités. Et au travers de la même dénomination : « Festi. » Il y avait déjà Festi Lumi ( en juillet ) et Festi di Natali , même si le nom change cette année. Il y aura désormais Festi Bocchi (en avril) pour les gourmets, qui remplacera Art'è Gustu . « Enfin, on veut organiser un festival musical en septembre, mais on cherche encore le nom », glisse Thierry Quinternet. A vos propositions ! Seul prérequis, vous l'aurez compris : il faudra qu’il y ait le mot « festi » dedans.Le marché de Noël bonifacien sera condensé sur dix jours, du 5 au 15 décembre, avec l’essentiel des animations concentrées sur les week-ends. Il succédera au week-end du Téléthon ( Bonifacio étant ville marraine de l’événement cette année , ce qui lui vaudra de passer à la télé avec un programme d’animations, lui aussi, conséquent). Un tel enchaînement d’événements, hors saison, n’est pas le fruit du hasard : c’est le résultat de la volonté municipale de proposer de plus en plus d’animations étalées sur l’année.Pour revenir aux festivités de Noël, le marché rassemblera 40 chalets, « dans la volonté de trouver un équilibre entre artisanat et gastronomie », précise Thierry Quinternet. Décorations, accessoires, spécialités gastronomiques, boissons, bijoux, vêtements, produits de la mer et pâtisseries seront au rendez-vous. Les enfants ne sauront plus à quelles étoiles de Noël se vouer, tant elles seront nombreuses dans leurs yeux : ateliers créatifs ou culinaires, balades à dos d’âne ou de poneys, cirque, lectures de contes ou jeux de Noël (course de traîneaux en sac, lancer de boules de Noël en mousse…) et bien entendu LA rencontre avec le Père Noël.Pour les adultes, plusieurs nouveautés sont à noter : un apéro « blind test » aura lieu le samedi 14 décembre à partir de 18 h jusqu'à 21 h, sous la halle de l'Arsenal. Les amateurs de musique auront l'occasion de tester leurs connaissances musicales. Le DJ Manu El Chino, connu pour enflammer les soirées d’été bonifaciennes, viendra animer l'avant-dernière soirée du marché, de 21 h 30 à minuit, sous la halle de l’Arsenal.