Natali in Bunifazziu est de retour pour dix jours de fête

En plus de pouvoir trouver des idées cadeaux auprès des exposants des chalets et de la loggia de l’Arsenal, les visiteurs pourront faire leur shopping en Haute-Ville et sur la Marine. Plus d’une trentaine de commerces seront ouverts et ce, dans divers domaines : vêtements et accessoires, couteaux, bijoux et créations en corail, épicerie fine, restaurants...



Concours de vitrines

Les visiteurs pourront voter du 9 au 17 décembre pour la plus belle décoration de boutique et tenter de remporter un cadeau par tirage au sort. Les votes seront à glisser dans des urnes disposées à différents emplacements de la ville.