Voile : 33 équipages attendus à Bonifacio pour le Swan Challenge 2025

L’an dernier, 19 équipages participaient à la première édition du Swan Bonifacio Challenge. Cette année, ils seront 33 à s’élancer depuis le port de Bonifacio. La commune, organisatrice de l’événement en partenariat avec le Yacht Club local, confirme avec cette deuxième édition sa volonté d’ancrer cette régate dans le paysage des compétitions de voile en Méditerranée. « Ce retour des équipes du ClubSwan Racing à Bonifacio n’est pas un hasard », précise la municipalité dans un communiqué. « En 2024, la qualité de l’accueil, l’efficacité de l’organisation et la beauté du site avaient marqué les esprits ». De grands partenaires privés — parmi lesquels Rolex, Porsche ou Ferragamo — renouvellent leur soutien. Les retombées économiques et médiatiques attendues témoignent, selon la mairie, de « l’attractivité croissante de la ville » pour ce type de manifestations.



Inscrit au calendrier ClubSwan Racing, le Swan Bonifacio Challenge réunit des voiliers monotypes de la marque Nautor Swan, parmi les plus emblématiques du circuit. Les épreuves, organisées chaque jour dans les Bouches de Bonifacio, allieront parcours longue distance, slaloms et courses de vitesse. À la barre, les propriétaires des bateaux seront épaulés par des équipages composés de marins professionnels et amateurs expérimentés. Plusieurs champions du monde, olympiques ou habitués des tours du monde sont attendus.



La régate se déroulera dans un environnement reconnu pour la qualité de ses vents printaniers et la richesse de ses paysages côtiers. Les voiles colorées évolueront sous les falaises calcaires, dans l’un des plus beaux plans d’eau de Corse. Le spectacle s’annonce accessible, depuis la terre comme depuis la mer.



Des retombées

Depuis plusieurs années, la ville de Bonifacio mène une politique active d’accueil d’événements culturels, sportifs et nautiques. « La Swan Bonifacio Challenge s’inscrit dans la stratégie événementielle ambitieuse portée par la commune », rappelle la municipalité. « Un événement d’élite, vecteur d’image, de retombées économiques et de notoriété à l’échelle internationale ».



Au-delà du volet sportif, l’événement entend s’ancrer dans une démarche durable. Tous les bateaux en compétition sont exclusivement propulsés par la force du vent. Une dimension que la commune met en avant : « Ce choix illustre une pratique de la mer respectueuse, en cohérence avec la politique écologique que nous menons. »

La commune conclut « La Swan Bonifacio Challenge 2025 est plus qu’un événement sportif. C’est le reflet d’une ville qui affirme sa capacité à accueillir des manifestations de grande ampleur, en conjuguant identité maritime, qualité d’accueil et engagement environnemental. »