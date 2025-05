Sécurité dans les transports scolaires : des mesures difficiles à appliquer en Corse ?

Autre annonce phare du plan du gouvernement : “une meilleure formation des conducteurs sur les risques de prise de produits stupéfiants”. Une initiative jugée peu réaliste par Sauveur Grisoni, qui estime que la dérive n’est pas liée à un manque de formation, mais à un manque de conscience. “Je ne vois pas la nécessité de mettre en place plus de formations. Quand vous passez votre permis, vous êtes formé. Ça n’empêche pas certains de rouler à 150 km/h ou de rouler sous l'effet de stupéfiants.” La difficulté à recruter des conducteurs qualifiés, déjà présente en Corse, complique aussi la situation. “On a du mal à trouver du personnel pour travailler dans les transports. Peut-être que des sociétés sont amenées à prendre des conducteurs sans plus de contrôles…”



Selon lui, il est nécessaire que chacun se responsabilise. “Aujourd’hui, on a un réel problème : des gens sont contrôlés en étant positifs aux stupéfiants. C’est un comportement à bannir. Il est indispensable d’avoir une prise de conscience. Il faut tout d’abord que les gérants des sociétés de transport fassent très attention à leurs chauffeurs, il en va de la sécurité des personnes qu’on transporte. Chaque conducteur doit comprendre qu’il n’est pas possible de rouler sous l’effet de stupéfiants ou d’alcool. Il doit être conscient qu’il transporte des enfants.” Il conclut : “On est preneurs de toutes les mesures pour garantir la sécurité de nos passagers. On verra au fur et à mesure ce qui va être mis en place. Je pense que si on arrive à instaurer trois ou quatre mesures sur la dizaine qui a été annoncée, c’est déjà bien.”