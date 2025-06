Série d’incendies en Balagne : le préfet de Corse promet une lutte « acharnée » contre la criminalité

Une nouvelle entreprise calvaise visée par les flammes. Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 juin, un incendie s’est déclaré sur le site de l’agence de location « Rent a Car », à l’aéroport Sainte-Catherine de Calvi. L’alerte a été donnée à 00h18. Deux algeco d’accueil, une terrasse ainsi que cinq véhicules – dont deux hybrides – ont été entièrement détruits par les flammes. Deux autres voitures ont été partiellement endommagées. Le parquet de Bastia a indiqué qu’« l’hypothèse d’un incendie criminel est privilégiée ». Une enquête pour « destruction par moyen dangereux » a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Corse. Ce nouvel incendie intervient deux jours après l’incendie d’un catamaran de 23 mètres, lui-même survenu au lendemain de la destruction de cinq semi-rigides appartenant à trois sociétés de promenade en mer.



En déplacement à Calvi ce vendredi, le préfet de Corse Jérôme Filippini a dénoncé des faits « détestables », quels qu’en soient les mobiles. « Ils portent atteinte à l’activité d’hommes et de femmes qui créent de l’emploi, de la richesse, qui font vivre la Corse », a-t-il déclaré, évoquant une série d’actes ciblant ces derniers jours plusieurs entreprises locales. Le représentant de l’État a tenu à réaffirmer la détermination des services de police et de gendarmerie, « sous l’autorité des procureurs et bien évidemment de la justice », à faire toute la lumière sur ces événements. « L’action de l’État est résolue. Elle ne ménage pas ses efforts. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une enquête progresse, sans que des résultats judiciaires soient obtenus », a insisté Jérôme Filippini.

Conscient des délais d’investigation, il a toutefois appelé à faire preuve de patience. « Pour les victimes, cela peut paraître long. Il faut parfois des semaines, des mois, voire des années, pour parvenir à démanteler des équipes qui disposent d’une forte capacité de nuisance sur le plan judiciaire. Mais faites confiance à l’État : on ne les laissera pas tranquilles. »



Ce nouvel incendie est survenu alors que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, était en déplacement en Corse. Jeudi, à Bastia, il a confirmé la création d’un pôle contre la criminalité organisée sur l’île. Un dispositif inédit en France, selon le ministre, censé permettre de mieux traiter localement des dossiers liés aux incendies criminels, aux extorsions ou encore aux trafics de stupéfiants. Les règlements de comptes, eux, continueront de relever de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Marseille. Évoquant les annonces formulées par le ministre, le préfet y voit un signal clair : « L’État poursuivra de façon acharnée sa lutte contre cette forme de criminalité. La lutte contre la violence, contre les atteintes à la loi, sera totale. »



Une même consternation s’exprime du côté de la mairie. « À trois reprises, trois nuits différentes, des mains criminelles ont mis le feu et détruit des outils de travail de différentes corporations », a déploré le maire de Calvi Ange Santini. « Cinq sociétés ont été touchées. Ce sont des chefs d’entreprise, des personnels qui travaillent ici… C’est dramatique. » Pour l’élu, il est urgent de tirer les leçons de cette situation. « On se rend compte que notre société, comme celle du continent, est malade. Elle sombre dans une dérive violente. Il est grand temps que la Corse retrouve le calme et la sérénité, pour que celles et ceux qui veulent travailler puissent le faire dans de bonnes conditions. »