La vitalité associative de Balagne célébrée au complexe sportif de Calvi

Le complexe sportif a accueilli, samedi, une nouvelle édition du forum des associations, véritable vitrine du tissu associatif local. Sur les stands installés à l’intérieur comme à l’extérieur, bénévoles et responsables ont répondu aux questions des visiteurs de tous âges, venus nombreux se renseigner et s’inscrire.



Le maire de Calvi, Ange Santini, s’est félicité de l’ampleur prise par cette manifestation au fil des ans. « On voit qu’il y a beaucoup, beaucoup d’associations qui sont présentes aujourd’hui. Il y en a 78 et c’est très important puisqu’on constate qu’il y a une vie à Calvi, et en Balagne, associative et bénévole, très dense. La démonstration est faite qu’ici, personne ne peut s’ennuyer, tant l’offre est riche, pour les enfants comme pour les adultes», et d’ajouter, « ce forum a pris une ampleur quasiment inespérée au fil des années, puisque nous étions partis de quelques associations sportives. Aujourd’hui, avec 78 associations présentes, c’est une grande réussite. La mairie est bien sûr aux côtés des associations locales, qu’elle soutient financièrement, techniquement, et en mettant à disposition des installations comme ce complexe sportif».



Un lieu de rencontres et d’échanges

De son côté, David Jeanpetit, directeur du complexe sportif, a rappelé l’évolution de l’événement. « Au début, quand nous avons relancé le forum, nous étions autour de 45 associations. Aujourd’hui, nous en comptons 78. C’est la preuve que la dynamique associative est réelle. On retrouve des associations sportives, culturelles, de loisirs, sociales, caritatives. C’est très animé, avec du public qui échange avec les associations, mais aussi des assos qui discutent entre elles, créent des liens, voire mutualisent leurs bénévoles ».



Le complexe sportif ne se contente pas d’héberger l’événement. Il propose également toute l’année ses propres activités. Du squash, du badminton, du tennis de table, sans oublier la partie aquatique, qui va « du bébé nageur dès 6 mois, jusqu’à l’école de natation et la natation sportive, en passant par l’aqua-bike et l’aqua-forme », précise le directeur.



Un rendez-vous désormais incontournable



Véritable carrefour d’informations et d’échanges, le forum des associations de Calvi-Balagne s’impose, année après année, comme un rendez-vous incontournable de la rentrée. Pour les habitants, il constitue une opportunité unique de découvrir la diversité et la vitalité du monde associatif local, reflet de l’énergie collective qui anime le territoire. « On y découvre des associations et des disciplines pour les petits comme pour les grands. On n’a pas besoin de courir dans tous les sens pour faire le tour de ce qui est proposé sur le territoire. J ai pris pas mal d’informations et plusieurs essais protides à faire" précise Marie accompagnés de ses enfants.