À Calvi, la Stareso met à l’eau un outil de recherche de nouvelle génération

Amarré sur le rivage de la Revellata, le nouveau navire de la station STARESO a été officiellement inauguré ce mardi 16 juin en présence de nombreux invités. Sous un ciel dégagé, élus, représentants de l’État, scientifiques et partenaires institutionnels ont pris part à la cérémonie, ponctuée par plusieurs interventions officielles et une bénédiction dans le respect des traditions maritimes.



Le directeur de la station, Michel Marengo, a ouvert la séquence protocolaire en rappelant l’importance de cet outil conçu pour servir la recherche, la pédagogie et la sensibilisation à la fragilité du milieu marin. « Ce bateau, c’est un laboratoire mobile à l’échelle de la Corse. Il va nous permettre d’aller au large, de plonger, de prélever, d’observer, mais aussi de former les jeunes et de sensibiliser le public à la beauté et à la fragilité du milieu marin. »



Le préfet de Haute-Corse Michel Prosic, le maire de Calvi Ange Santini et la conseillère exécutive de la Collectivité de Corse, Lauda Guidicelli-Sbraggia, ont à leur tour exprimé leur soutien à l’action de la station. Cette dernière a souligné l’importance de renforcer les moyens d’observation scientifique en Méditerranée, rappelant que « protéger notre environnement, c’est aussi investir dans la connaissance ». Une bénédiction a ensuite été célébrée par le père Louis El Rahi, suivie du baptême officiel du navire par sa marraine. Le chant du Dio vi Salve Regina a ponctué cet instant solennel.



Les invités ont ensuite été conviés à visiter le navire, un bateau hybride de 12 mètres, à propulsion partiellement électrique et doté d’équipements scientifiques de pointe. Testé depuis près d’un an, il est désormais pleinement opérationnel et partira dès ce mercredi en mission dans le golfe de Gênes.



Présent à STARESO depuis 1977, le directeur scientifique Pierre Lejeune a retracé l’histoire de la station :« En 1991, nous étions trois salariés. Aujourd’hui, nous sommes une communauté scientifique reconnue. Nous faisons de la recherche fondamentale, mais elle doit être utile à la société. Nous travaillons avec les pêcheurs, les agriculteurs, les mairies, les écoles. La science ne doit pas rester dans les labos. Elle doit éclairer les décisions. » Il a rappelé le rôle stratégique de la Méditerranée dans la compréhension des grands équilibres marins : « La Méditerranée, c’est un océan miniature, profond, fermé, fragile. C’est ici que se forment les larves des espèces côtières, que circulent les nutriments, que les effets du changement climatique se font ressentir en premier. C’est là-bas que ce bateau va nous emmener, pour observer, mesurer, comprendre. »



Le nouveau navire prendra la mer dès ce mercredi pour une mission dans le golfe de Gênes. Il participera à l’étude de la biodiversité, de la qualité des eaux et des phénomènes océaniques en Méditerranée. « Tous les feux sont au vert, à nous de travailler », a conclu Michel Marengo.